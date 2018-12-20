怒罵「你讓我很厭煩」　他消失兩個月⋯奪下白家綺的心

記者許逸群／台北報導

藝人白家綺與吳東諺今（20日）上衛視中文台《一袋女王》分享感情生活。白家綺受訪透露，起先不斷拒絕對方，甚至還生氣地說：「你可不可以不要再打電話給我了，你讓我很厭煩。」沒想到吳東諺真的就此消失2個月，讓白家綺開始「不習慣」，所以主動跟對方聯繫，也終於讓這段「不可能」成真。

▲兩人幸福的心情完全呈現在表情上。（圖／記者許逸群攝）

吳東諺苦笑說：「我那時候被拒絕到天天失眠。被拒絕的次數不是你可以想像到的，各式各樣的冷言冷語、很狠地話她都說過。」白家綺也附和：「那時候拒絕到我生氣，覺得你到底是腦袋打鐵還是耳朵怎麼樣，跟你講那麼久為什麼都聽不懂？」沒想到吳卻回說：「我不知道，我覺得就是妳了，我想要跟妳過一輩子。」讓白相當無奈：「我覺得這個人瘋了！」

▲白家綺目前懷孕4個半月，預計明年底辦婚宴。（圖／記者許逸群攝）

白家綺不斷地拒絕其實也是有思考過，主要是擔心對方的年紀無法承擔與她交往後的壓力，一度撂下狠話：「再繼續下去連朋友都做不成。」吳東諺則回：「我會離開，希望妳幸福。」吳從猛烈追求突然消失，反倒讓白家綺覺得身邊少了他的日子很不習慣，因而主動向吳聯繫。經過兩個月的沉澱，兩個人再次的碰面似乎也給這段情一個答案，他也終於追到心中的女神。