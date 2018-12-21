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獨家／撈17億「稅金飆9位數」　董至成遭政府關切喊冤

記者許逸群／台北報導

海撈17億？藝人董至成遭大陸關切！董至成今年初「北漂」到大陸發展，還因為海瑞貢丸代言登上美國時代廣場看版。不過他昨受訪分享代言的經過，沒想到開玩笑卻惹禍上身，被報導能從中賺取17億台幣，新聞一出立刻引起大陸政府單位關切。他今（21日）無奈表示：「這數字怎麼可能，這害到我跟廠商了！」

▲董至成。（圖／記者林彥君攝）

▲董至成開玩笑卻惹禍上身。（圖／資料照／記者林彥君攝）

董至成因「杉菜爸爸」一角被廠商相中代言食品，目前仍在試營運階段，不過他只是開玩笑地說出賣了5000萬包（以5包為一份），一份售價人民幣289元（約台幣1307元），而他有8%乾股，抽成換算下來數字驚人。不過他極力喊冤，「這開什麼玩笑，我真的是很冤枉啊。」

▲▼董至成登上美國時代廣場。（圖／翻攝臉書）

▲董至成前陣子登上美國時代廣場看版賣海參。（圖／取自臉書）

在「海撈17億」的新聞出來後，董至成坦承自己與廠商都已受到大陸政府單位關切，「我如果賣貢丸可以賺17億人民幣，那郭台銘也去賣貢丸就好了嘛。我才去8個月而已，賺那麼多我不是詐騙集團嘛？」事實上，該產品仍在試營運階段，連首季報表都還未出來，他也不會知道詳細的數字。

董至成透露，該食品目前仍在試營運，知道的數字是大概賣了幾千包，且還指出他能從中獲利17億元，以大陸的稅金來算，他得繳回人民幣2800萬（約台幣1億2670萬），「這什麼天大的玩笑，我賣掉房子都不夠付，叫我還敢不敢回大陸啊。」

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