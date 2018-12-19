獨家／16歲兒袁義曝「封口袁惟仁病情」原因

記者許逸群／台北報導

「小胖老師」袁惟仁的16歲兒子袁義今（19日）晚到台北榮民總醫院探望。袁義除了在床邊不斷地跟爸爸說加油以外，能做的不多，碰巧正在準備考試的階段，心理層面的壓力非旁人所能理解。他面對媒體沒有畏懼，頗有名人後代的風範，唯獨對父親的病情噤聲，並非不願報喜，而是不希望家屬的情緒隨之起伏。

▲袁惟仁兒子袁義今晚到醫院探視。（圖／記者許逸群攝）

袁義在稍早前進到加護病房探望過父親袁惟仁，準備離開時遇到記者還很親切地點頭致意。聊到有無跟爸爸說什麼？他靦腆地說，就是不斷地給予打氣，至於爸爸的身體狀況如何，他則坦言無法透露，不是因為親屬要保密，而是因為在加護病房的關係，病人的狀況難免起伏較大，所以會希望穩定之後再對外透露。

▲袁惟仁兒女的個性相當堅強。（圖／資料照、翻攝自陸元琪臉書）

袁義表示，爸爸回台灣，自然讓家人比較安心一點，「他現在不能說話，一下醒、一下睡。」仍在求學階段的他展現超齡的表現，還主動向媒體說有事可直接找他，他希望讓家人都可以不用為爸爸的事而多擔憂。他表示平日白天都要上課，只要有時間就會來探視。

《ETtoday星光雲》今早獨家直擊，袁惟仁的媽媽及他的女友前往加護病房探視。在袁義晚間抵達加護病房時，坐在加護室前的奶奶對他眉頭深鎖，不時用右手食指指著袁義，似乎在教訓孫子，更用手按住山根沉思，晚間時段未進加護病房探視就離開。