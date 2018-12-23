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林志穎妻「一次扛起雙胞胎兒」　媽媽力爆發…她驚嘆：太強了

記者劉宜庭／綜合報導

陳若儀在2010年和林志穎結婚，先後迎來大兒子Kimi，及一對雙胞胎Jenson和Kyson，家庭生活幸福美滿。她常透過社群網站分享育兒點滴，近來參加孩子學校舉辦的運動會，一口氣抱著剛滿3歲的雙胞胎兒，畫面被讚媽媽力爆棚，引發不少討論。

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀和林志穎婚後迎來大兒子Kimi，及一對雙胞胎Jenson和Kyson。（圖／翻攝自陳若儀微博）

陳若儀21日參加雙胞胎「雙子星」的學校運動會，期間她陪伴兒子，一起參與兩人三腳的比賽，不過她當天穿了牛仔寬褲，除了將褲管捲起，還必須得用手拉起，才能順利綁上腳環開跑，連自己都忍不住自嘲「好有事」。

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀參加雙胞胎兒學校的運動會。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀和兒子一起比賽兩人三腳。（圖／翻攝自陳若儀微博）

此外，陳若儀也大讚Jenson和Kyson的表現，「弟弟們在台上唱歌跳舞好認真也沒怯場。」一系列照片中，最引人注意的，則是她一次抱起一對雙胞胎兒，臉上完全沒有掙扎或吃力感，頓時間爆發出媽媽力，不過事後她也坦言，「一次抱兩隻只維持了2分鐘。」

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲Jenson和Kyson台上唱歌跳舞。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

▲陳若儀一次扛起雙胞胎兒子。（圖／翻攝自陳若儀微博）

運動會上，名媛林牧潔也帶著雙胞胎兒現身，看見一次舉起Jenson和Kyson的陳若儀，也忍不住驚嘆「這個大寶＋雙寶媽媽太美太強了！」

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