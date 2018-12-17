蔡瑞雪「真實素顏」曝光：我重生了　網看完2張自拍照嚇傻！

記者劉宜庭／綜合報導

蔡瑞雪日前透過IG預告，即將要完成人生中的大事，「我好緊張，現在一直心悸，要解決我從小二到現在的煩惱了。」原來，所謂的人生大事，其實是去做了近視雷射，如今視力已恢復到1.0，只不過術後2個禮拜內都不能化妝，私下真實素顏也難得曝光，引發討論。

▲蔡瑞雪外型甜美，人氣相當高。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪13日就預告將完成人生大事。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪17日一連曬出2張自拍照，用來表達此刻心中的喜悅，「這張表示好～開心，恢復1.0的視力，我重生了，不能洗臉一個禮拜，停化妝兩個禮拜。」文末，她更以「新生兒」來形容如今的感覺，顯見對於恢復1.0視力一事，感到十分開心。

更引人注意的是，從蔡瑞雪發文中推算，如今大約是術後第3天，不但不能化妝，甚至還不能洗臉，不過，她曬出的自拍照中，應為素顏入鏡，但臉上幾乎沒有任何瑕疵，皮膚甚至好到發亮，讓不少粉絲驚嚇表示，「沒化妝！！真的是從裡到外的自然美欸」、「整個baby face」、「素顏也很正啊」、「不化妝就很美了」、「素顏比較好看」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲蔡瑞雪素顏還是一樣美。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）



蔡瑞雪外型甜美，曾被封為「北一女神」，過去因一張穿著韓服的美照，意外受到關注，2017年赴南韓參加選秀節目《偶像學校》，遭淘汰後回台繼續發展YouTuber事業，之後轉戰演藝圈發展。日前，她前往大陸參與電影《殮魂師》，期間一度因為感冒，加上片場油漆中毒，緊急送到醫院吸氧，所幸最後平安無事，順利殺青，也讓人期待她在新片中的表現。