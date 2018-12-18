想在日本演戲…馬嘉伶痛訴遭嘲笑！　打開劇本見「角色特徵」難受落淚

記者劉宜庭／綜合報導

台灣女孩馬嘉伶2015年底飛往日本闖夢，成為AKB48正式成員，如今出道正式滿3周年，她親筆用日文寫了一封信，除了感謝一路以來給予支持的粉絲們，文中更提到在日本演藝圈闖蕩以來，期間最不甘心的事情，原來，她曾透露想在日本當演員的心願，沒想到演戲的夢想，慘遭外界笑說「不可能吧。」

▲馬嘉伶親筆信吐露心聲。（圖／翻攝自馬嘉伶推特）

馬嘉伶先前曾說，到日本闖蕩覺得最辛苦的部分就是語言，雖然從14歲開始就猛讀日文，但剛開始到了當地，還是不太敢開口說話，「講話和寫是兩回事，會怕一講就講錯。」如今出道滿3周年的她，已經可以用日文寫滿一整封完整的信，上節目、表演也都能順利溝通，沒想到，想在日本當演員的夢想，卻仍不被看好，甚至被嘲笑。

信中，馬嘉伶分享2件讓她感到不甘心的經歷，其中一件，就是如今仍會被問到，「什麼時候會回去台灣的團體？」她坦言，這個問題對她來說，其實是個很過分的問題，因為如果她回到台灣，就等於她在日本失敗了一樣。

另外一件則是在一年前，馬嘉伶被問到未來從AKB48畢業後的規劃，當時她堅定回答：「想在日本成為女演員。」這也是她在加入AKB48之前，就懷著的夢想，結果一說完，卻被笑了。

▲馬嘉伶出道滿3周年。（圖／資料照／記者張一中攝）



「不可能吧？」「雖然可以演外國人的角色。」面對外界批評，馬嘉伶也清楚知道，確實不是每個人都會演戲，加上本身日文也還不是十分流利，但心中還是感到不甘心。在那之後，她接到舞台劇的邀約，起初高興到不行的心情，卻在打開劇本後，瞬間跌到了谷底，「角色是外國人，而且台詞前面全都註記了「（結結巴巴）」，為此難受不已。

馬嘉伶演出來自台灣的留學生，卻被沒有那麼了解台灣的人指手畫腳，自己心中也開始產生困惑，「如果我是日本人的話，會被說成這樣嗎？」之後，她甚至有好幾次，夢見自己在日本已經不被需要了，從睡夢中驚醒時，發現臉上滿是淚水。

後來，雖然馬嘉伶將整整一個半小時的舞台劇中，所有演員的所有台詞都背了起來，一方面是加強日文和演技，另一方面，她也自我鼓勵，認為這麼長的台詞自己都背起來了，今後再困難的也一定能夠克服，「就算全世界的人都否定我的夢想，自己也絕對不能否定自己的夢想。」她也向粉絲喊話，會繼續努力朝著夢想邁進，「（出道）第4年也請多指教！」

▲馬嘉伶親筆信。（圖／翻攝自馬嘉伶推特）