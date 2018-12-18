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孫安佐「真實身高體重」曝光！　打臉維基百科：太誇張了

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐因秀出肌肉引起熱烈討論，年僅18歲就練出大隻佬身材，讓不少人相當佩服，就連館長也發文鼓勵他可朝教練或選手的目標邁進，面對外界好奇，他是否如維基百科上所寫，有188公分高挑身材？對此，他本人也親自回應了！

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噴汗秀胸肌六塊肌！孫安佐分享獄中生活　網挺：支持你當YouTuber。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

▲孫安佐因秀出肌肉引起熱烈討論。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

孫安佐如今健壯的身材，和過去留學前有著明顯落差，整個人看起來也抽高不少，面對有網友在重訓影片下方留言問，「看維基百科上，安佐你不是188（公分）嗎？」他忍不住驚呼：「188cm太誇張啦！」同時，孫安佐也大方公開，自己目前的身高體重資訊，「我大概180cm，體重就70（公斤）啊。」

▲孫安佐。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

▲孫安佐公開身高體重數字。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

如今，孫安佐不但經常和網友們互動，近來也直言，自己崇拜的對象是館長，希望對方能不吝指教。館長得知後，也於18日上午在臉書發文，寫下215字暖心回應鼓勵孫安佐，認為孫安佐現在的實力，如果能夠繼續訓練，成為專業選手指日可待，且會有很不錯的成績，連說了2次讚：「你很棒！」他也建議孫安佐，可以朝健身教練或是選手方向來邁進，用實際作為來回報父母親，才算是一個真男人，還下戰帖：「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我！」

▲館長。（圖／翻攝自YouTube）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube）

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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