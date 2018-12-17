妻子懷孕「先生孕吐」　崩潰掛婦產科…醫揭密原因

記者劉宜庭／綜合報導

女性在懷孕期間，會面臨許多不適，包括水腫、情緒化、腸胃問題等，其中最為普遍的，就是懷孕初期的孕吐問題，讓許多孕媽咪都不堪其擾，沒想到近來有醫生上節目分享案例，竟有丈夫在妻子懷孕期間，也出現了「孕吐」症狀，讓現場嘉賓好奇其中原因。

▲女性在懷孕期間常會為孕吐所苦。（圖／達志／示意圖／與本文當事人無關）

夫妻相處模式，不僅會影響感情，甚至可能會影響健康，節目《醫師好辣》13日播出內容中，就在探討「夫源病」及「妻源病」的問題。其中，一名生理醫學女講師Wendy舉出過去案例，有先生將職場帶入家庭，用高標準要求妻子，導致太太睡不好覺、血壓偏高，一吃東西就拉肚子，體重也因此下降。

Wendy接著表示，世界是公平的，既然有「夫源病」」，當然也會有「妻源病」。她舉例，自己過去還在婦產科實習時，曾遇到一位孕婦上門求助，懷孕中期還在為孕吐所苦，吐得很嚴重，之後經過醫生調理，才慢慢地好轉，然而，讓人意想不到的是，該名孕婦的先生，竟出現跟太太一模一樣的孕吐症狀。一旁的女星鍾欣凌聽到這裡，忍不住驚呼：「她先生會孕吐？」Wendy點頭，「對！就是孕吐！」

▲生理醫學女講師Wendy分享妻子懷孕、先生「孕吐」的案例。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

當時，該名太太趕緊帶先生去掛婦產科，不過因為掛號室的人員疑惑，一般男生沒有在掛婦產科的，於是太太最後就用自己的名字掛號，並帶著先生一同進入診間。當下，醫生聽完丈夫的症狀，隨即表示：「建議你最好去身心科看一下。」後來，Wendy好奇詢問其中原因，才知道，「其實這種就是因為，妻子這樣的一個環境三個月，讓他也感同身受，造成他生理上的一些變化。」

▲當時的醫生建議丈夫去看身心科。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▼Wendy分享妻子懷孕、先生「孕吐」的案例（約04:43起）。（影片／翻攝自YouTube／醫師好辣，如遭刪除請見諒。）