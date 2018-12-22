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周杰倫收禮群星驚嘆！老蕭心酸「我面紙一包」　林書豪要他回禮更狂

記者劉宜庭／綜合報導

昆凌近來趁著舉辦交換聖誕禮物的party上，串通現場友人們，給周杰倫一個驚喜，提前送上價值近千萬的藍寶堅尼，此舉不但讓老公感動不已，更讓周董在娛樂圈內的好友們，頻頻發出羨慕讚嘆，蕭敬騰（老蕭）更心酸表示：「我的交換禮物都還在面紙一包的等級…。」

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫收到昆凌準備的藍寶堅尼。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫22日曬出昆凌精心準備的生日禮物後，在網路上掀起一陣熱烈討論，圈內不少好友也接連出聲讚嘆。其中，包括陳建州（黑人）驚呼：「狂！」周董笑回，「老婆比較狂。」余文樂則是忍不住形容，「富豪的生活啊。」周杰倫也回應，「千萬別這樣說，你平常的手錶應該也可以換車。」

面對蕭敬騰感嘆，「我的交換禮物都還在面紙一包的等級…哥載我出去。」周杰倫開玩笑回說，「哈哈，我載你去買面紙…。」林書豪看見貼文，也留言提出狂度更高的建議，「那你應該送一個飛機給他。」周董則笑回，「哈哈，下次載你。」

▲周董收禮群星驚嘆。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周董收禮群星驚嘆。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周董收禮群星驚嘆。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫交換禮物群星驚嘆。（圖／翻攝自周杰倫IG）

在交換禮物party上，昆凌串通了朋友們，讓周杰倫在不知情的情況下，抽到她準備的「鞋盒」，盒子一打開是各式各樣的遊戲指示，周杰倫一一通關後，最後一關閉著眼睛到了車庫，才知道，眼前這輛售價近千萬的「藍寶堅尼高性能休旅車Urus」，其實是老婆特地準備的生日驚喜。

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫夫妻與好友們的交換禮物趴。（圖／翻攝自周杰倫IG）

派對當天，楊銘威和方志友也在現場，夫妻倆不僅親眼見證這溫馨一刻，事後曬出大合照時，也忍不住驚嘆：「超刺激交換禮物。」

▲周董交換禮物趴，方志友、楊銘威也在現場。（圖／翻攝自楊銘威IG）

▲周董交換禮物趴，方志友、楊銘威也在現場。（圖／翻攝自楊銘威IG）

▲周董交換禮物趴，方志友、楊銘威也在現場。（圖／翻攝自楊銘威IG）

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關鍵字

周杰倫, 昆凌, 周董, Hannah, 蕭敬騰, 余文樂, 黑人, 陳建州

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