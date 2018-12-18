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同場遇到「行走CD男歌手」　《大學生》蘿莉塔整首「跪著聽完」！

記者劉宜庭／綜合報導

蘿莉塔從《大學生了沒》出道，憑藉機智反應和清晰口條，如今成為不少綜藝節目的常客，私底下常和粉絲分享生活的她，近來在某場活動上，聽見宛如行走CD般的男星唱歌，瞬間變成小粉絲，忍不住一邊錄影、一邊跪著聽完，整個過程也全被一旁的小賴給拍下。

▲同場遇到「行走CD男歌手」　《大學生》蘿莉塔整首「跪著聽完」。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲蘿莉塔16日在某活動上擔任主持人。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

蘿莉塔16日在某頒獎活動上，和沈玉琳、賴晏駒（小賴）搭檔擔任主持人，她穿著全黑色細肩帶禮服，一轉過身來，背後挖背造型，讓白皙美背和肌肉線條完美展現，連自己都忍不住形容笑說，「背面比正面好看。」

有趣的是，活動上邀來歌手韋禮安飆唱經典歌曲《還是會》，蘿莉塔直接掏出手機來，儘管穿著優雅禮服，整個人仍呈現蹲跪姿勢，為了就是要將偶像飆唱過程錄下，讓一旁的友人們忍不住驚呼，「Oh my god！蘿莉塔竟然跪著在錄欸！」更有人開玩笑虧她，「主持不好好主持在幹什麼？當粉絲。」

▲同場遇到「行走CD男歌手」　《大學生》蘿莉塔整首「跪著聽完」。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲聽見台上韋禮安唱歌，蘿莉塔跪著邊聽邊錄影。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

事後，蘿莉塔將小賴側拍她的影片PO網，畫面從她身後拍攝：「原本只是小賴拍我在錄韋禮安唱現場，沒想到剛好幫我拍出了手臂跟背的線條，放上來炫耀一下。」文末，她也流露出粉絲心，忍不住在Hashtag接連誇讚，「韋禮安現場太好聽，跪著聽完，他也是行走的CD。」

▲韋禮安。（圖／翻攝自韋禮安Instagram）

▲韋禮安。（圖／翻攝自韋禮安Instagram）

▼聽見台上韋禮安唱歌，蘿莉塔跪著邊聽邊錄影。（影片／翻攝自蘿莉塔Instagram，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

蘿莉塔, 大學生了沒, 韋禮安, 還是會

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