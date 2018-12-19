《人不彪悍》出溺水意外！　零下冷天跳水「2主演有異狀」暫停拍攝

記者劉宜庭／綜合報導

大陸青春偶像劇《人不彪悍枉少年》播出以來話題不斷，即將於20日迎來大結局，近來劇組也接連釋出幕後花絮，其中一場戲中，「飛車五人組」包下泳池戲水，螢光幕前看似歡樂，但其實拍攝過程十分艱辛，甚至一度出現溺水、抽筋意外，讓不少劇迷看了心疼不已。

▲《人不彪悍枉少年》播出以來話題不斷。（圖／翻攝自LINE TV）



這場泳池戲，其實是在2月份所拍攝，當時已經晚上11點多了，不但陰天，氣溫也在零下，在如此低溫冷天，演員們仍需配合劇本，整個人跳下水中。一開始，侯明昊（飾花彪）和張耀（飾李漁）、李明德（飾司徒二條）同時跳進水中，瞬間呼吸不到空氣，感覺氣喘不過來。

▲看似歡樂的戲水畫面，其實是在超低溫的冷天辛苦拍攝的。（圖／翻攝自LINE TV）

張曜坦言，跳下去那刻不僅呼吸不了，腳也跟著抽筋，「我覺得完蛋了，我覺得我要死在裡面。」李明德則透露，當時他才剛學會游泳，還不太會游，一跳進水裡就凍僵了，「往下沉，感覺根本飄不起來。」一旁的工作人員發現他們溺水、抽筋，趕緊中斷拍攝，救生員也緊急下水救援。

▲二條溺水、李漁抽筋，拍攝緊急暫停。（圖／翻攝自騰訊視頻）

面對如此意外，2人心中難免產生陰影，侯明昊頻頻給予鼓勵，「我覺得我們要跳就三個人一起吧，我們試著一下，如果你覺得不OK，我們就馬上上來，但你不能不試。」最後，他率先帶頭跳水，後來張曜、李明德也成功克服心魔，順利完成拍攝。《人不彪悍枉少年》，LINE TV每週四、五晚上8點，記得鎖定！