BY2妹Yumi「按摩驚遇色狼侵犯」　崩潰報警了！

記者劉宜庭／綜合報導

雙胞胎女子團體BY2妹妹Yumi（白煒玲）和姊姊Miko（白煒芬）學生時期出道，從可愛女孩漸漸蛻變為性感女神，擁有不少死忠粉絲。常在社群網站分享生活點滴的她，近來卻驚遇色狼，原想忍過去，但為此失眠整整2天，最後仍決定出面去報案，可怕經歷也讓粉絲心疼不已。

▲Yumi外型甜美，常和粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自Yumi的Instagram）



Yumi平時行程滿檔，除了和姊姊一起跑活動、表演，其餘時間也常用來練舞、運動等，近來好不容易可以放鬆，沒想到卻碰上恐怖經歷，她16日發文嘆：「哎，好不容易可以去放鬆按摩，偏偏就讓我遇到色狼…。」雖然文中沒有多說，也未說明色狼犯案細節，但Yumi當時曬出的自拍照中，明顯流露出凝重神情。

▲Yumi去按摩卻驚遇色狼。（圖／翻攝自Yumi的Instagram）

事發當天，當時就有不少網友留言勸她快報警。事隔2天後，Yumi坦言，「我本來不想說，忍住就過去了。」但是，她這幾天出差時，似乎陷入驚遇色狼的陰影中，導致失眠睡不著，才下定決定：「終於去報案了。」不少粉絲替她既擔心又心疼，紛紛留言鼓勵她要加油，在網路上掀起一陣熱議。

▲Yumi失眠煎熬2天決定報案。（圖／翻攝自Yumi的Instagram）