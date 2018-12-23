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劉愷威「苦情歌單」暗藏心聲！　8首歌列出…網驚見《背叛》

記者劉宜庭／綜合報導

劉愷威22日晚間透過共同經紀公司發出聲明，正式與楊冪離婚，女兒「小糯米」將由2人共同照顧撫養，震撼消息一度癱瘓微博伺服器，在這之後，也有陸網翻出，他在2018年初參加歌唱節目時，一系列苦情歌單，似乎也隱約暗藏著心聲，引發外界討論。

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▲楊冪劉愷威婚變爆15次。（圖／CFP）

▲楊冪、劉愷威22日宣告離婚。（圖／CFP）

劉愷威年初參加節目《跨界歌王3》時，曾選唱過許多歌曲，包括《原來你什麼都不想要》、《我終於失去了你》、《給寶寶的歌》、《慢慢》、《背叛》、《說散就散》、《心如刀割》、《方圓幾里》

當時，劉愷威受訪僅透露，自己只是想將一些不同成長階段時喜歡聽的歌分享出來，如今與楊冪正式宣布離婚，這份歌單也隨之被翻出熱議，引發外界揣測，歌單裡頭是否暗藏著深意與心聲。

▲劉愷威2018年初曾登上《跨界歌王》第3季演唱。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉愷威2018年初曾登上《跨界歌王》第3季演唱。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉愷威2018年初曾登上《跨界歌王》第3季演唱。（圖／翻攝自愛奇藝）

此外，劉愷威節目中演唱《給寶寶的歌》，其實是用來送給女兒小糯米，難得露出當爸感性的一面，雖然該曲被指不適合用來表演，但他還是堅持要唱，原因是小糯米就是聽著這首歌長大的，他希望能夠藉此，為女兒留下美好回憶：「我希望她以後長大了，想起爸爸當年給她唱過這首歌。」在後台回答有關女兒的問題時，他更是數次紅了眼眶，向工作人員要紙巾拭淚：「你一問我女兒的問題，我就受不了。」

如今，楊冪與劉愷威結束5年婚姻，正式發出聲明離婚，「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」至於小糯米，2人今後將以親人的身分共同照顧撫養孩子，以朋友身分真誠地祝福彼此的未來。

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楊冪, 劉愷威, 劉丹, 小糯米

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