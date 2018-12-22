劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星楊冪22日晚間宣布和劉愷威離婚，並將共同照顧撫養女兒「小糯米」，消息一出震撼眾人。2人過去因為聚少離多，屢次被傳出婚變，甚至還因為楊冪戲約、行程滿擋，遭外界批評「放生小糯米」，然而她先前曾吐露當媽心聲，並展現出保護家人的決心，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

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▲楊冪、劉愷威22日晚間宣布離婚。（圖／CFP）



面對過去常有傳聞指出，楊冪將所有的時間都放在工作上，鮮少有時間陪伴家人小孩，導致她與老公劉愷威的關係鬧僵，夫妻倆頻頻傳出婚變消息。在她宣布離婚前，曾接受雜誌《OK！精彩》訪問，當時她解釋，自己投放在事業與生活的精力其實是各一半的，並非如外界所說的只專注於工作。

當時談到家庭生活時，楊冪也透露，女兒小糯米近來特別喜歡唱英文歌給她聽，「每次聽到她可愛又童稚的歌聲，就真的很溫暖。」她也表示，在聖誕節或跨年如果沒有工作的話，就會回去陪伴家人，但暫時還不確定該日子的行程安排。

其實，楊冪過去就曾說過，很想念女兒，只是對於家庭有自己的看法，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分，所以我不會每次回家就發微博告訴大家，我回家了」，當時，她也展現強勢保護家人的一面，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

▲楊冪、劉愷威育有女兒小糯米。（圖／CFP）



此外，劉愷威過去談到家人，也是極力保護，先前楊冪被轟很少回香港看女兒時，他也曾出面緩頰，「她也是一有空就會回香港看女兒。」雖然他和女兒相處時間較多，但為了保護愛女隱私，鮮少曬娃，從未讓小糯米公開露臉。

先前上節目《跨界歌王》時，劉愷威唱了一首《給寶寶的歌》送給小糯米，難得露出當爸感性的一面，雖然該曲被指不適合用來表演，但他還是堅持要唱，原因是小糯米就是聽著這首歌長大的，他希望能夠藉此，為女兒留下美好回憶：「我希望她以後長大了，想起爸爸當年給她唱過這首歌。」在後台回答有關女兒的問題時，他更是數次紅了眼眶，向工作人員要紙巾拭淚：「你一問我女兒的問題，我就受不了。」顯見對女兒十分疼愛。

▲劉愷威一被問小糯米就淚崩。（圖／翻攝秒拍）



如今楊冪與劉愷威結束5年婚姻，正式發出聲明離婚，「兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。」至於小糯米，2人今後將以親人的身分共同照顧撫養孩子，以朋友身分真誠地祝福彼此的未來。

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