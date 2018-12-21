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《星際異攻隊3》找到新導演？　漫威總裁找上他！

《星際異攻隊2》。（圖／《星際異攻隊2》劇照）

▲《星際異攻隊3》還在找導演。（圖／《星際異攻隊2》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《星際異攻隊3》因為詹姆斯岡恩（James Gunn）被開除，陷入沒有導演，開拍計畫被擱置的窘境，現在傳出《大賣空》導演亞當麥凱（Adam McKay）有和漫威接洽合作事宜。

亞當麥凱近來忙著宣傳新作《為副不仁》（Vice），在Podcast《 Happy, Sad, Confused》上透露，他被認為是《星際異攻隊3》的新導演，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）也和他談過執導《異人族》（Inhuman），「我們已經談了一些，是的，我們一直有在討論《異人族》的點子，我覺得費吉很優秀，他們所做的事很驚人。」

《為副不仁》劇組。（圖／達志影像）

▲亞當麥凱（中）的新片為《為副不仁》。（圖／達志影像）

即使如此，亞當麥凱仍沒有證實或否認會參與任何一個項目，但他比較想要把「銀色衝浪手」搬上大銀幕，想要營造出像是華卓斯基姐妹（Wachowskis，《駭客任務》導演）在《駭速快手》的視覺效果，而且這角色也擁有很棒的情感故事。

亞當麥凱執導過《大賣空》、《B咖戰警》、喜劇《銀幕大角頭》，也是《蟻人》的編劇之一，以《大賣空》獲得奧斯卡最佳改編劇本，是否會首度執導漫畫改編英雄片？《星際異攻隊3》能否順利找到導演接下重任？粉絲都得耐心等候。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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星際異攻隊, 星際異攻隊3, 亞當麥凱, Adam McKay

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