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「暮光女」克莉絲汀史都華又換新女友？　被爆分手維密天使

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和Sara Dinkin。（圖／CFP）

▲克莉絲汀史都華和Sara Dinkin牽手外出被拍到。（圖／CFP）

記者許瑞麟／綜合報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）2016年出櫃，感情生活頗受外界關注，20日被拍到和一名神秘女子牽手外出，而非是維多莉亞的秘密模特兒女友史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell），疑似已經分手，有了新戀情。

照片中， 克莉絲汀史都華戴著墨鏡，穿著牛仔褲和黑色外套，頂著俐落短髮，模樣帥氣有型，手上拿著買來的食物，手緊牽著一名紅髮女子，2人有說有笑。該名女子為Sara Dinkin，為洛杉磯的時尚部落客和造型師，但雙方皆沒有證實正在交往中。

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華和史黛拉麥斯威爾戀情疑似已經結束。（圖／達志影像）

克莉絲汀史都華和史黛拉從2017年開始交往，最後一次一起公開露面是在10月，於阿姆斯特丹度假，外界猜測2人可能是她在拍攝重啟版《霹靂嬌娃》時分手，而她在這之前和製片Alicia Cargile、歌手聖文森（St. Vincent）有過戀情。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, Sara Dinkin

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