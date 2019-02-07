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專訪／丟掉超ㄍㄧㄥ自己！林依晨婚後4年甜告白：老公影響很大

記者林奕如／專訪

林依晨出道16年，從青澀的青春美少女，一路成長到成熟人妻，除了戲劇作品外，鮮少參加綜藝節目，但近2年來首度參加真人秀，展現「私下的林依晨」，更罕見在IG曬出溫哥華雪地緊摟老公照，結婚4年放下緊繃的自己，她甜放閃：「老公對我影響很大。」

▲▼林依晨老公「轉正面」放閃了！（圖／翻攝自Instagram／stellangsiangyi）

▲林依晨結婚4年罕見放閃。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin

18歲的林依晨為了幫弟弟換新電腦，參加第一屆「捷運超美女」比賽，因緣際會因此出道，馬不停蹄拍戲，一部接一部沒停過，幫忙家裡還完百萬債務，同時也不放棄政大韓文系學業，就算在大陸拍戲，每周一還是堅持搭飛機回台上課，當時還要在香港轉機，周五再回程去拍戲，這樣日子持續幾個月，各科成績都保持75分以上，是用拼命三娘的意志換來的。

林依晨(我可能不會愛你)(圖／翻攝三鳳製作）

▲林依晨在每一次戲劇演出都努力認真。（圖／翻攝三鳳製作）

個性超ㄍ一ㄥ的她，保持著「有很多粉絲看著我，就覺得更要做好自己」心態，去面對每一個事情，她接受《ETtoday星光雲》專訪時透露，以前在學校老師對她的評語是「靜如處子，動如脫兔」，但是藝人是大眾榜樣，不能允許出格，「想要把東西做好，很難在大眾面前覺得放鬆。」

▼林依晨是偶像劇《我可能不會愛你》爆紅的靈魂人物。（圖／《我可能不會愛你》官方臉書）

▲林依晨被封為「零負評女神」。（圖／翻攝自官方臉書／《我可能不會愛你》）

這也是如此，林依晨出道多年，鮮少曝光於綜藝、真人秀節目，她笑說：「戲劇可以躲在角色後面，有一些是真我，有一些是演戲，但綜藝節目就是完全的我，要對外展示『林依晨』，讓我沒有安全感。」她也曾透露，為了迎合大眾寧願犧牲小我，時常會刻意壓抑需求，有時自己也對這個性格覺得頭疼。

▲▼林依晨愛犬開刀自責淚崩（圖／翻攝自微博／林依晨Ariel）

▲林依晨私下如鄰家大女孩。（圖／翻攝自微博／林依晨Ariel）

不過她2014年和林于超結婚後，想法有了一些改變，2016年罕見的參加真人秀《非凡搭檔》，讓許多粉絲感受到私下俏皮、像鄰家女孩般的林依晨，她老實坦言：「現在慢慢很多東西放下，老公對我影響很大，他是很自在的人，從開始交往，再到相處之後的潛移默化，彼此影響很多，他告訴我要給自己放空時間。」

▲林依晨與老公林于超訂婚宴。（圖／資料照）

▲林依晨2014年和老公林于超完婚。（圖／資料照）

「我老公覺得我是諧星耶。」林依晨燦笑說出老公的玩笑話，能在老公面前放鬆自己，人妻生活超幸福。她現在放慢事業腳步，給自己更多私人時間，每年立定一項挑戰，17年完成橫渡日月潭，因為老公家族事業經營潛水器材，她受到影響而愛上潛水，接下來想挑戰深潛跟夜潛，她笑說：「我現在已經活得很任性，我選擇都是我開心。」

▲▼林依晨到溫哥華自助行。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨婚後放慢腳步，到溫哥華自助行。（圖／周子娛樂提供）

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林依晨, 晨神, 惡作劇之吻, 我可能不會愛你, 蘭陵王, 老男孩, 林于超

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