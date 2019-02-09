人夫深夜曖昧傳訊：帶妳去看O！主播林柏妤遇爛桃花

記者林奕如／專訪

林柏妤卸下主播身份，轉戰演藝圈，在民視《實習醫師鬥格》飾演男人緣超好的林潔依，但現實生活中空窗5年，自嘲因為太Man了，之前還慘遇爛桃花，被累犯人夫追求，深夜收到男方傳來「我想帶妳去看螢火蟲」曖昧訊息，讓她不堪其擾。

▲林柏妤從主播轉戰演藝圈。（圖／民視提供）

林柏妤無奈真命天子還沒出現，還被爛桃花糾纏，但她一開始就有警覺，因為周遭朋友頻頻提醒，「他」是有名的累犯，雖然已經結婚了，但還是享受追求野花樂趣，林柏妤表示：「他（人夫）在大家面前表現很喜歡我，用意非常明顯，平均一天就會傳一次訊息給我。」

▲林柏妤曾遇到爛桃花，被人夫猛追求。（圖／民視提供）

人夫不斷騷擾，會用藉口說送妳回家，甚至深夜傳訊「我想跟妳喝咖啡、我想帶妳去看螢火蟲」等，這類曖昧的言語，持續3個月之久，讓林柏妤不堪其擾，想要擺脫人夫的追求：「我一開始禮貌拒絕，但他覺得無所謂，讓他覺得可能還有機會，後來真的受不了，用明示拒絕，但他還是不死心。」最後她抱著不再忍的心態，用重話傳訊，正式跟人夫攤牌。

▲林柏妤在《實習醫師鬥格》飾演林潔依。（圖／民視提供）

最後人夫怕曝光，轉移其他目標，林柏妤才鬆了一口氣，但人夫一連串的舉動，已經驚擾到正宮，甚至還透過林柏妤身旁朋友打探「他們到底有沒有在一起」，林柏妤當時聽到連忙喊冤，解釋根本沒有這回事，澄清關係是清白。

林柏妤個性活潑，大學就讀美國加州州立大學大傳系，一畢業後待在媒體圈工作，一開始不怕苦，自願跑社會新聞，哪裡有發生社會案件，一接到電話就衝鋒陷陣，在碧潭溺水案，親眼看到浮屍被打撈上岸，或是到公寓自殺案件，聞著屍臭味進行報導，她膽子大，現在回想當時跑新聞點滴：「我身上不帶護身符耶。」

▲林柏妤談起從事媒體的熱血：一種工作使命感。（圖／民視提供）

有次她支援颱風新聞，跑到淹水嚴重的宜蘭地區，「我跟國軍弟兄搭橡皮艇救援，最深的地方滅頂了，這時要連線報導，我走進一個民房，水淹到胸口，我毫不猶豫跟攝影大哥說：『來吧！我們就開始』，連線時，旁邊還有豬寮大便在旁邊飄。」談起跑線時的熱血，她說是一種工作使命感。