專訪／狗狗不想安樂死！《大時代》馬韻婷當溝通師淚崩

記者林奕如／專訪

馬韻婷在民視8點檔《大時代》演出，空靈氣質擄獲粉絲，還被粉絲暱稱「仙女」，宛如童話故事仙女一樣，她有一項「可以跟動物溝通」能力，她從直覺溝通課程學習到跟有機物溝通，她說：「最常被拜託了解家中寵物想什麼，但有一次面臨狗狗不想安樂死，主人卻請她去說服，讓她十分痛心。」

▲馬韻婷從直覺溝通課程學習到跟有機物溝通。（圖／記者張一中攝）

馬韻婷提到，「跟寵物溝通，是一種意向交流，就是憑感覺吃飯。」她笑說：「就是一種開關打開的感覺。」但要進行溝通有一些禁忌，老師就建議，盡量不要在晚上、身體虛弱、女性生理期，以及心靈脆弱時都不建議進行溝通，最後也是最大禁忌，不跟人連線。

▲馬韻婷氣質空靈。（圖／記者張一中攝）

她不以此為職業，但有這項能力，周遭不少朋友，或演藝圈許多藝人都找她幫忙，像是有某位主人受不了寵物愛吃蟑螂，想要知道為什麼，馬韻婷笑說：「我原本是拒絕的，因為怕想到那個意向，但最後再三請託，我還是進行溝通了。」

至於為何這隻貓愛吃蟑螂，貓給她的回答是：「這是兒時回憶。」原來貓之前在外流浪，只能以這些為食，雖然現在不擔心食物，但偶爾吃「零食」回想小時候，馬韻婷直呼：「那隻貓有冷冷回我說：『其實它也沒有那麼好吃』，真的有讓我大笑。」

▲▼馬韻婷喜愛大自然、動物，在《大時代》演出受到關注。（圖／馬韻婷臉書）

跟寵物溝通有時獲得許多樂趣，但有一次經驗卻讓馬韻婷痛心，有一隻老狗患有疾病，醫生診斷之後建議安樂死，不然後半生會很痛苦，主人請她進行溝通，狗傳達「不想安樂死」回答，但主人只是請她再次勸說，她眼眶泛淚：「我是中間的傳訊者，但其實主人只選擇自己想要的答案，讓我很無力，最後我拒絕再進行溝通。」

▲馬韻婷接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

馬韻婷從事寵物溝通愈多，就感觸愈多：「動物的世界很單純，你問問題只會得到一個答案，一點也不複雜。你（主人）的全世界很大，但動物的世界只有一個你。」她經常無償幫忙朋友去進行寵物溝通，最後希望被幫忙的人，自願進行小額捐款，捐給動保團體或流浪動物之家等都可以，希望動物能夠生活更好。