邵雨薇告白高中學長　被拒絕「再等一年」初戀GG了

記者林奕如／專訪

邵雨薇在《我猜我猜我猜猜猜》新崛江之花出道，怕生又戀愛雷達低的她，若有人對她有好感，通常她是最後才知道。16歲時暗戀風雲人物、又是全校第一名的高中學長，此生唯一一次鼓起勇氣告白，但失敗收場，她直呼：「從今之後有一個陰影了啦！」

▲邵雨薇高中勇氣告白，被打槍拒絕了 。（圖／邵雨薇臉書）

邵雨薇在演藝圈苦熬多年，《1989一念間》爆紅站穩女一位置，和張立昂也成為最強螢幕情侶，之後演出《極品絕配》、《甜蜜暴擊》、《愛的3.14159》都引人關注，劇中和男主角浪漫戀愛，戲外她自認不走這路線，「現實生活中我戀愛雷達超低，自己沒有辦法確定，對方到底喜不喜歡我，常覺得別人在開玩笑，臉皮非常薄，怕自作多情，除非對方明示說『喜歡妳想在一起』，我才會開始思考。」

▲邵雨薇初戀以告白失敗GG了 。（圖／邵雨薇臉書）

這源於一場失敗的初戀，邵雨薇回憶，喜歡的高中學長是風雲人物，「告白之後他說也喜歡我，但他說『我要好好念書，要等我一年』，他想要先拼聯考後再談戀愛，等畢業後再在一起。」軟性拒絕讓她備受打擊，覺得學長騙人，抱持放棄狀態，結果一年後，學長果真回頭找她，她說：「感覺沒有了，但有想如果真的在一起，也許破壞那一份真的喜歡感覺，因為初戀都是沒有完美結局。」

▲邵雨薇自嘲戀愛雷達低，需要有人明示才會察覺 。（圖／邵雨薇臉書）

出社會後歷經幾段戀愛，邵雨薇感嘆：「以前會很天馬行空、想過很多夢幻情節，但受過的傷太多，每一次受傷會給自己一個規定，像以前嚴格規定對象要幾歲以上，現在就是只要思想更成熟，能帶給我安心的人最重要。」她現在喜好「，老靈魂男人」，不愛幼稚小男生。

▲邵雨薇個性慢熟，自認是宅女一枚。（圖／邵雨薇臉書）

自嘲是宅女的她，個性慢熟，社群軟體只要不認識的人一律不加朋友，生活圈非常小，朋友大多都是拍戲認識的藝人、身旁的經紀人及工作人員，她笑說：「若有人約一起出去吃飯，我大多會選擇窩在家，把自己關在家。」她感嘆直呼，若想追她絕對要主動一點，畢竟初戀告白失敗陰影太深了。