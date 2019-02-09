劉書宏初戀女友大9歲！「她要的我給不起」心碎分手

記者林奕如／專訪

劉書宏是餃店名門第三代，還被封「餃界王力宏」，16歲就在自家餐廳幫忙，18歲考中式廚師執照，順利成章走上接班這條路，但19歲那年遇到大9歲初戀情人，爆發家庭革命，這段初戀讓他嚐到愛情滋味，但也體會現實快速成長，「愛情裡面一定要有麵包。」

▲劉書宏大方談到「初戀的情人」。（圖／記者季相儒攝）

劉書宏在TVBS《初戀的情人》和大元是初戀，之後發展到論及婚嫁，但現實生活中，他和初戀情人的發展大不同，他回憶，初戀女友是來家中餐廳的顧客，「她是28歲的姐姐，但看起來像大學生，從紐約回台工作，用餐期間我幫她拿衛生紙，就來電了，之後聊天認識，要了MSN聯絡方式。」

▲劉書宏追愛屬於行動派。（圖／記者季相儒攝）

他追愛屬於行動派，之後主動約女方約會，自然發展到戀人階段，劉書宏笑說：「我騙她我是22歲，等有一天她無意看到我的藥包，才發現我實際是19歲。」年少輕狂，他第一次交女友，叛逆期也出現，不想接班家裡餐飲事業，跟爸媽大吵一架，還因此落跑離家出走。

▲劉書宏初戀是大9歲姐姐戀人。（圖／記者季相儒攝）

雖然跟姐姐戀人的戀情甜蜜，但彼此之間的差距，讓劉書宏不得不去面對，他無奈地說：「其實很沒有自信，約會時身上都沒有錢。」當時女方年紀接近適婚年齡，但他沒有經濟基礎，無法滿足女方想要的生活：「她要的東西我給不起。」最後默默承受傷痛，以分手收場，當時他還哭到一把鼻涕一把眼淚，但他也感謝初戀帶給他的美好，「我學會獨立這件事。」

▲劉書宏戀愛觀走務實路線。（圖／記者季相儒攝）

他現在戀愛觀走務實路線，「一定要有麵包，才有愛情，男人還是要有自己事業，以及有房有車。」他努力在事業經營，拍廣告出道後，跨足主持、戲劇，近年演出《極品絕配》、《獅子王強大》等，逐漸累積知名度，成為受到關注新生代小生。