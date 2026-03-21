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朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，康康獻唱〈惱人的秋風〉、〈拒絕再玩〉、〈山頂黑狗兄〉、〈媽媽請你也保重〉，分別向4位已故前輩高凌風、張國榮 、洪一峰、文夏致敬。

▲▼2026鑽石舞台之夜演唱會day1-康康。（圖／記者黃克翔攝）

▲康康帶來向已逝前輩致敬的演出橋段。（圖／記者黃克翔攝）

康康唱完後直呼有點喘，請其他主持人先說話，由於兩人各自主持的《綜藝一級棒》和《週末最強大》每週六晚上對打，馬上被胡瓜嗆：「你現在紅了大頭症？收視率第一？」康康則回嘴：「我在《綜藝一級棒》都沒有唱歌，收視率就贏你們。」笑翻全場。

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康康現在手握《綜藝一級棒》主持，日前金曲歌后朱海君難得上節目，朱海君因老公NONO（陳宣裕）涉及性侵案停工，纏訟期間她獨自扛起經濟重擔，靠商演維持家庭生計，還傳出暴瘦，康康透露，錄影當天她的狀況還好，「她負責唱歌，我們訪問就沒有談到她的事情。」直讚她唱得非常好、錄兩三次，「對我們收視率有幫助」。

▲▼2026鑽石舞台之夜演唱會day1-康康。（圖／記者黃克翔攝）

▲康康。（圖／記者黃克翔攝）

至於NONO是否同行？康康表示沒有，但有請朱海君幫忙跟她老公問好，言談間也證實朱海君和NONO沒離婚，「畢竟大家都是老朋友，現在到底真相如何，我們也不知道，就交給專業去做」，也坦言有傳訊給NONO。

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康康

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