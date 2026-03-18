《愛你》女星遭爆「片場臭臉催工作人員」　影片流出掀網兩派論戰

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星徐若晗憑藉《夏花》、《愛你》等夯劇，躍升新生代人氣小花。然而，她近日被流出一段片場影片，疑似對工作人員臭臉催促，引發網友熱烈議論。

▲徐若晗曾與張凌赫搭檔主演《愛你》。（圖／翻攝自微博／徐若晗cici、電視劇愛你）

徐若晗近來正在拍攝新劇《玉簟秋》，影片中，她在氣溫約2度的環境下，身穿民國風服裝，正與搭檔準備拍攝。當一名工作人員上前為搭檔調整妝髮領口時，徐若晗疑似微微皺眉、嘴裡催促「快點，冷」，被部分網友解讀是不耐煩、對工作人員不尊重。不過，也有人認為，徐若晗的戲服單薄，在寒冷的天氣下才顯得表情僵硬，應該不是有意臭臉。對此，徐若晗則暫未做出回應。

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▲徐若晗被質疑在片場臭臉催促工作人員。（圖／翻攝自微博）

現年28歲的徐若晗畢業於北京電影學院，她擁有被網友譽為「韓系好感顏」的清新外型，搭配招牌兔牙，在《完美先生和差不多小姐》、《夏花》與《鳴龍少年》中皆有亮眼表現，2025年更與男神張凌赫主演《愛你》，以鄰家女孩的自然演技著稱。

然而，徐若晗的專業度與抗壓性也曾招致批評。她先前在演技綜藝《無限超越班 2》中，因不懂「光替（測光替身）」的定義，在片場崩潰哭泣，當時被導師爾冬陞毫不留情地批評「EQ低」、「不專業」，引發議論。