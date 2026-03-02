ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

記者蔡宜芳／綜合報導

日本知名出版社小學館近日驚爆錄用性犯罪者，引發社會撻伐。官方2日再度發出聲明，坦承編輯部在處理人權問題上存在疏失，決定成立第三方委員會徹查調查，同時驚爆《星霜的心理師》的原作者也曾性騷被逮，引發熱烈議論。

▲▼小學館又爆錄用性犯罪者！官方急道歉停更。（圖／翻攝自日網）

▲山本章一被挖出曾性侵女高中生，還改名繼續待在漫畫界。（圖／翻攝自日網）

震撼漫壇！小學館道歉並成立委員會調查「洗白連載」爭議

[廣告]請繼續往下閱讀...

小學館在2日二度發聲，強調：「本公司絕不容許性侵害、性剝削及任何侵犯人權的行為。我們深知尊重人權是企業作為社會一員進行活動時最重要的事情。」對於旗下MangaONE編輯部在《墮天作戰》作者山本章一因案遭處罰金後，仍讓其更換筆名執筆新連載《常人假面》，小學館道歉說：「我們再次向受害者、作畫的鶴吉繪理老師、在本公司各媒體執筆的各位作家、讀者們，以及相關各方表達深切的歉意。」

小學館表示，為查明真相並防止再次發生，決定成立「第三方委員會」，調查範圍將涵蓋MangaONE編輯部的作家起用流程、編輯部的人權意識，以及擔當編輯在處理作者與受害者和解過程中的細節，之後會對外告知委員會的詳細組成與調查進度，「另外，我們懇請各位克制針對作家、員工及相關人員的誹謗中傷或侵犯隱私的行為。」

▲▼小學館又爆錄用性犯罪者！官方急道歉停更。（圖／翻攝自小學館官網）

▲小學館二度發聲。（圖／翻攝自小學館官網）

改名再出發？《act-age》原作者隱姓埋名執筆惹議

聲明中，小學館也坦承在調查山本章一的事件中，發現新作《星霜的心理師》原作者「八ツ波樹」是曾執筆《act-age新世代演藝》、於2020年因強制猥褻罪被判有罪的松木達哉。編輯部表示，確實是在知道松木有前科的前提下錄用對方，但因已在合作前確認松木對事件有強烈的贖罪情感與反省，且專家判斷其已進行充分的心理療養與更生，因此認為不應否定其回歸社會的目標。

▲▼小學館又爆錄用性犯罪者！官方急道歉停更。（圖／翻攝自日網）

▲松木達哉曾因強制猥褻被捕。（圖／翻攝自日網）

對於使用筆名而非本名活動，編輯部解釋，這是基於對受害者們的體諒，希望避免舊筆名喚起受害者對事件的痛苦記憶。然而，隨著輿論發酵，編輯部也開始反思這樣的方式是否反而造成二次傷害，坦承在面對受害者的處理方式上確實存在問題。

▲▼小學館又爆錄用性犯罪者！官方急道歉停更。（圖／翻攝自小學館官網）

▲小學館解釋錄用松木達哉的過程。（圖／翻攝自小學館官網）

連載喊卡！編輯部自責「二次傷害」受害者並全面檢討

編輯部表示，負責作畫的雪平薰老師也曾親自與松木達哉會面，清楚知道對方的過去，『在了解若事實為大眾所知可能對自身產生的各種風險後，雪平老師表示：「讀漫畫（原作）讀到流淚是出生以來第一次，感覺這是自己應該畫的作品。本作的主題、社會意義與趣味性應該推廣給世人』，進而接受了作畫委託。」在聲名刊出之前，編輯部也取得雪平繼續參與連載的同意。

小學館目前已暫停《星霜的心理師》的連載，以全面配合第三方委員會的調查，「針對停止更新對八ツ波樹先生、雪平薰老師造成的損害，我們將誠意應對。最後再次向受害者們深表歉意。並向所有感到不安的各位深表歉意。」

▲《星霜的心理師》暫停連載。（圖／翻攝自日網）

▲《星霜的心理師》暫停連載。（圖／翻攝自日網）

