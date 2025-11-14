快訊／黃明志獲釋後首發聲！　痛揭謝侑芯命案內情：我已盡全力搶救了

記者蔡琛儀／綜合報導

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案遭大馬警方延扣9天，昨（13日）期滿，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，因此黃明志在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），重獲自由。稍早他發文談到這9天被調查的生活，並首次提到謝侑芯過世時的事：「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...」

▲黃明志獲釋後，首次發文談到謝侑芯過世時的情景。（圖／翻攝IG）

黃明志表示，這次是他經歷過最長的拘留時間，「加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，最長的一次是15個小時。」並表示所有參與調查的人都非常專業，「他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業。」最後更呼籲外界：「希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」

吉隆坡警方昨表示，黃明志將於11月13日起至26日期間，在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告，待驗屍報告取得後，調查報告將會再次送交吉隆坡檢察總署進行審核；警方目前也還在破解黃明志與謝侑芯的手機內容，若有新的事證仍會採取相關應變措施。

此外，黃明志因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及在謝侑芯命案爆發後，被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計將在下個月18日開庭。

黃明志發文全文：



經歷9天的拘留, 我終於出來了. 這是我經歷過時間最長的一次Lokap. 加上事發的第一和第二天, 我一共面對了6組警察的拘留調查. 每天超過8個小時, 最長的一次是15個小時.

參與調查的包括刑事調查部, D9重案組, D.W.Lokap拘留所, D.W.毒品調查部, 皇家販毒調查部, 還有由全國總警長特遣的 “特別行動小組”… 他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供, 也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理. 抽絲剝繭, 非常專業.

第一次看著一個人在我面前離世, 我很難過, 很無助, 也很震驚, 我已經盡全力搶救了, 但卻無力回天. 這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...

最後, 希望大家不要再網暴往生者了. 職業是不分貴賤的.