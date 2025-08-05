李善均才剛走⋯　柳承秀「連續2好友輕生」淚崩：忘不掉你苦澀表情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名演員宋英奎爆出酒駕，4日被發現在車內輕生身亡，他的驟逝令許多圈內好友感到痛心，紛紛趕往靈堂哀悼。柳承秀（류승수）曾演過多部戲劇，他與宋英奎在2012年的戲劇《追擊者》初次相識，對方去世的前一週還給了他一個大大的擁抱，沒想到卻傳來噩耗，他痛喊：「忘不掉你的苦澀表情。」而令一位好友李善均也是輕生去世，令他難過表示「善均才剛離開沒多久。」

▲宋英奎驟逝。（圖／翻攝自愛奇藝）



柳承秀前往宋英奎靈堂哀悼，他寫下「第一次見過哥哥是在戲劇《追擊者》，我還想說『哥哥使壞的演技怎麼會演得這麼好？』我們的相遇就像是競爭般地演戲演下去，默契真的很好。」當宋英奎爆出酒駕後，兩人私下曾經見面，柳承秀也說出還原當天看到對方的狀況。

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▲▼柳承秀哀悼宋英奎。（圖／翻攝自柳承秀IG）



「一週前在哥哥演出結束後，安靜地抱著我，那個苦澀的表情我忘不掉。」由於宋英奎手上還有on檔劇，柳承秀感慨說著：「但至少還能看到哥哥最後的演技，真的太萬幸了。」希望宋英奎在天上安息，「哥哥辛苦了，現在好好地休息，善均才剛離開沒多久。」

宋英奎驟逝，親友強調，酒駕是明顯的錯誤，「但演員宋英奎是一位非常有才能且性格極好的人，真的讓人心痛和遺憾。雖然問題很多，但如果能一一解決就好了。」宋英奎的出殯儀式將於6日上午8時舉行，將安葬於咸白山追悼公園。

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