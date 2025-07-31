啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

記者王靖淳／綜合報導

職籃啦啦隊LuxyGirls有經營YouTube頻道分享應援日常，成員夏芝最近在影片中坦言自己過去曾遭遇PUA的經歷，並透露那段時間對她來說是相當可怕的過程。

▲夏芝曾被洗腦秘密練習。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

夏芝表示，多年前想當藝人的她，曾和一間公司簽約，但待了幾年後她覺得自己沒什麼成長。在這樣的情況下，老闆提議讓她進行所謂的「秘密練習」，不但不斷逼問她能做什麼，甚至強調如果不跟隨他的指引，她的人生就會完蛋，且無法實現自己的夢想。夏芝坦言由於從小家境不好，所以當時很相信這位老闆所說的每句話，甚至認為對方不會欺騙他。

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▲舒子晨對於夏芝的遭遇感到氣憤。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

夏芝透露在那段期間無法拒絕老闆的要求，即使在白天商演工作已十分疲憊，晚上她仍被要求到辦公室跳抖音舞蹈，並將錄好的影片交給對方查看。她形容那時完全依賴老闆，覺得如果沒有對方，自己的人生可能就會崩潰。她更補充提到，自己從凌晨1點跳到早上5點，對方甚至還毛手毛腳，威脅她不能把秘密練習的事說出去，如今回想起來她都傻眼直呼：「我怎麼會相信這鬼話！」

▲夏芝是LuxyGirls成員。（圖／翻攝自Facebook／夏芝Vian）

夏芝也坦言，那位老闆現在還在業界，所以她才會想把這件事說出來，希望透過自己的故事，提醒更多人遠離這種操控及傷害。為此，一旁的舒子晨在聽完夏芝的分享後，表示這樣的行為絕對值得讓加害者的名字被揭露，甚至強烈建議夏芝公開那位老闆的全名及公司統編。