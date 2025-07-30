張震嶽淋雨濕身上陣！　化身「雨中琴手」掀暴動：帥炸了

▲張震嶽拍攝新歌MV。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張震嶽睽違12年推出新專輯《跟著感覺走》，主打歌〈梅雨季 Rainy Season〉以濕熱潮濕的梅雨季節為引，串起青春記憶與感情遺憾，在悠緩的爵士編曲中傾訴「回過頭來，才心動」的情緒轉折，原本是張震嶽為潘瑋柏所寫的作品，初版較像Demo，如今張震嶽重新詮釋，以鋼琴為主軸，唱出更貼近自身生命歷程的溫柔低語。

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▲▼張震嶽親自上陣飾演一位失落的琴手。（圖／本色音樂提供）



張震嶽坦言，〈梅雨季〉是整張專輯中他在製作過程裡聽最多次的一首歌，不只編曲風格與以往不同，Vocal表現也刻意調整，希望展現一種更成熟細膩的感覺。他說：「這是現在的創作才會出現的風格，早期多半是吉他導向，這首用爵士呈現，是這幾年慢慢喜歡上的元素。」

MV拍攝靈感源自他在腳本會議上的一閃念，腦中浮現電影《海上鋼琴師》的畫面，他向導演品賢描繪出心中的畫面：「夜晚的城市、鋼琴、爵士樂隊。」導演聽完構想後決定加入「雨」的元素，讓畫面更富情緒層次，MV拍攝當天，阿嶽親自上陣飾演一位失落的琴手，雖然本人並不會彈鋼琴，但透過肢體表演詮釋遺憾與回望。



雨中鋼琴演奏的場景讓所有現場人員都沉浸在歌曲的氛圍裡，樂手們全程淋雨演出，阿嶽也從頭濕到腳，鞋子泡水完成拍攝，敬業態度令人敬佩。導演對每個畫面都極為滿意，現場更不時傳來工作人員讚嘆好帥的聲音，MV不僅視覺上高度還原歌曲情緒，也呈現出阿嶽對〈梅雨季〉這首作品的真摯投入與深刻理解。

