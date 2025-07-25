宋英奎爆酒駕「拖累3作品」　夯劇《退貨兒童》劇組傻眼：都拍完了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員宋英奎25日驚爆酒駕，他曾出演《請回答1988》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《我的完美秘書》等多部熱門戲劇，是許多韓劇粉絲的熟悉面孔，卻在19日於飲酒的狀態下把車子開回家，目前遭到警方立案調查。他是多部戲劇的重要配角，手上甚至有正在開播且已拍完的戲劇《退貨兒童》，對此，劇組無奈發聲「只能盡力剪掉他的份量」。

▲宋英奎爆出酒駕。（圖／翻攝自宋英奎IG）



宋英奎於19日上午11點在飲酒的狀態下從器興郡開到家附近的處仁區，遭警方抓包酒駕，目前已被立案移交檢方。他解釋其實有叫代駕，但在與友人聊天的過程中，代駕就離開了，認為所在地離家不遠，因此才會在飲酒的狀態下把車開回家。

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酒駕一事曝光後，宋英奎25日向媒體致歉，「真的很抱歉，因為一念之間的失誤毀了一切，因為身體狀態不好吃了藥，因此沒有喝太多酒，但是同樣沒有辯解的餘地。」

▲宋英奎已經退出話劇。（圖／翻攝自IG）



然而宋英奎身為「黃金綠葉」，手上有許多戲劇邀約，拍完正在後製的也不少，目前已經退出話劇《莎翁情史》，他原定出演到9月14日，但25日緊急致歉：「對於相信我的粉絲很抱歉。」

▲宋英奎甚至有出演夯劇《退貨兒童》，劇組傻眼「戲已經都拍完了」。（圖／翻攝自愛奇藝）



現在還有出演的戲劇《退貨兒童》與SBS的《TRY：我們成為奇蹟》，兩部戲劇難免受到影響，《退貨兒童》方面已經全部拍完，劇組無奈發聲「在不影響到觀眾與戲劇發展的走向情況下，會盡力剪掉他的戲份」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。