最狂星二代！游鴻明女兒創節目首度零失誤　「大滿貫摘」哈林認證實力

記者孟育民／台北報導

「哈林小隊」卜學亮、彭小刀、周予天以及空手道國手文姿云、「排球女神」張晏塵、「滑雪星二代」游宇潼等六位運動好手同上哈林庾澄慶主持公視綜藝節目《哈！真相大白了》，沒想到小隊員周予天、彭小刀第一關就因低分被刷下，僅留卜學亮一人晉級；而游宇潼展現學霸實力，創下節目史上第一回合三輪9題全對滿分過關，讓一旁想幫卜學亮助攻的彭小刀直說：「無法誤導她、她太冷靜！」





▲公視《哈！真相大白了》來賓哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、主持人庾澄慶、來賓卜學亮 。（圖／公視提供）

而節目中「真相羅生門」單元，最後剩下「老人家」卜學亮與兩位年輕一輩游宇潼、文姿云三人搶答假訊息選項、競逐最後勝出者；豈料卜學亮手起、手落按燈搶答時，整整慢一拍，彭小刀現場大笑不已，讓庾澄慶看了也搖頭，笑到彎腰說「你不是慢一點，是慢一整拍」，卜學亮也篤定解釋「我覺得會出事情的已經被選走了」。

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每想到這題「手機產生的電磁波輻射，科學證實對人體有害且增加致癌風險」結果一公布，竟然是假訊息，成功過關的卜學亮揮舞雙手擺出得意的臉，讓兩位淘汰的彭小刀、周予天衝上台跟卜學亮互擁，直喊「你過關了！」

▲卜學亮答題慢一拍。（圖／公視提供）

兼具才貌、畢業於美國UCLA應用數學系的「星二代」游宇潼不僅遺傳父親游鴻明音樂才華、創作自己的第一張個人專輯《楚門 Dream Sober》；更在《哈！真相大白了》PK戰中手速搶快，比下卜學亮，進入最後關卡「真相凱旋門」，游宇潼一度緊張地直呼「有點反胃、消化不良感覺」，但她仍展現從容冷靜態度，成功連對5題過關，獲贈節目99.9金牌的「真相調查員」認證。

▲「星二代」游宇潼上節目成功過關 獲庾澄慶頒發「真相調查員」金牌 。（圖／公視提供）