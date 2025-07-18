最初只是一個夢！龍樹諒「7月災難預言書」賣106萬冊…出版社進帳9億

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒最新出版的著作《我所看見的未來 完全版》，掀起外界高度關注7月5日末日預言，儘管瘋傳的日期已經過去，7月大災難的預言仍持續傳播中。而她的新書銷量已經賣破106萬冊，估計作者與出版社進帳9億日圓（約台幣1.7億元）。

▲最初僅是一場夢！龍樹諒預言書狂賣106萬冊。（圖／翻攝自X／飛鳥新社）

據日媒《Daily新潮》報導，僅僅是將做過的夢出版成書，截至7月7日為止，《我所看見的未來 完全版》包含電子書版已經銷量已達106萬冊，作者龍樹諒夢見日本與菲律賓之間的海底發生劇烈爆裂，隨後巨大海嘯襲擊周邊地區，夢中時間點是2025年7月，並且海嘯的高度將達到東日本大震災的3倍。某位來自新加坡的YouTuber為此製作影片，觀看次數已經超過880萬次。

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預言書影響香港民眾前往日本旅遊的意願，根據日本政府觀光局6月18日的發表，5月來自香港的訪日遊客數量同比減少了11.2%。擁有沙丘與《名偵探柯南》相關景點的鳥取縣，其國際觀光課表示香港的遊客減少了約40%。

雖然龍樹諒的預言書對旅遊業造成了嚴重打擊，但她是在4年前的7月5日做了這個夢，而在6月下旬，鹿兒島縣的吐噶喇列島附近開始出現連續地震。對此，氣象廳的高層持續強調，「地震預測是不可能的。現在流傳的內容是謠言。」

出版預言書的飛鳥新社回應日媒：「此書基於作者所見的『夢』，並非意圖無端煽動大家的不安。關於災害等事件，我們認為基於專家的建議，謹慎且適當地應對是非常重要的。」