TRASH團員曝阿夜愛哭　魁剛做飯好吃讓人淚崩

記者葉文正／台北報導

出道15年，剛拿下金曲獎最佳樂團的TRASH受邀參與Yahoo《唐綺陽談星私廚》透露4個大男生感情不變的秘訣在於「閉關」的魔力，阿夜說：「我們常會想要去閉關，放鬆身心靈，可以解決問題，還能激發靈感。」魁剛補充說：「閉關時我在團員臉上看到幸福的樣子，然後在演唱會也看到台下粉絲一樣的幸福表情，那真的讓人覺得跟這群夥伴一起做音樂很幸福。」

▲TRASH自曝老師的節目有魔力讓他們願意講真心話。（圖／Yahoo提供）



除了做音樂，TRASH團員阿夜和魁剛也熱愛料理，阿夜擅長甜點，招牌是美式軟餅乾，甚至將餅乾圖案刺在手臂上，魁剛爆料曾在閉關時親手燉番茄馬鈴薯牛肉，讓頤原吃到淚崩，魁剛說：「他吃一口就哭出來，因為太爽、太幸福了。」不過也不是天天都這麼和樂，月亮雙魚座的阿夜與魁剛坦承兩人最容易吵架，魁剛說：「我們常常是自己腦中小劇場太多，以為對方不理解自己。」唐綺陽則一語道破：「月亮雙魚就是這樣，很多內心戲。」

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▲TRASH互相爆料。（圖／Yahoo提供）



相處15年，對彼此之間都十分了解，團員們一致點名阿夜台上、台下反差最大，頤原說：「他看起來很多刺青很兇，但其實私下很細膩、很溫柔。」博文則補充：「阿夜很會察覺誰的情緒低落，感應到這些細節，而且很愛哭，情感很豐富。」而在創意部分，博文則堪稱鬼點子擔當，魁剛說：「有次他貝斯SOLO時突然靈機一動用效果器把聲音變成「貓咪叫聲」，整段SOLO變成貓在台上喵喵叫，我們全體無言想說這在幹嘛，沒想到台下觀眾卻反應超熱烈。」