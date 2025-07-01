富商小三風波鬧超大　穆熙妍驚覺「認識原配」：她結婚是被逼

記者蔡宜芳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻，緋聞鬧得沸沸揚揚，她本人沉默許久後，日前才發聲恢復更新社群，但並未針對風波做出正面回覆。而就在這樣敏感的時機點，女星穆熙妍1日透露自己發現某個鬧很大的緋聞原配，竟是自己認識的人，感嘆說「結婚還是要選自己喜歡的人」。

▲穆熙妍透露自己認識前陣子小三風波的原配。（圖／翻攝自Facebook／穆熙妍 Crystal Mu）

穆熙妍坦言，她本來沒有太關心該起新聞，直到朋友告訴她細節後，才驚覺緋聞中的正宮是熟人。不過，她選擇不主動聯繫對方，因為「關心也分時機」，深怕在對方情緒混亂時介入，反倒造成更多壓力。穆熙妍也透露，其實正宮在婚前，有一個非常相愛的男朋友，但後來因為受到家庭壓力，才不得不與前夫結縭。

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穆熙妍表示，他有看到網友在新聞底下留言說：「感情的事你情我願，不被愛的人才是第三者。」她同意前半句，但對後半句卻不能認同。她認為，感情雖是雙方自願，但也要講究「先來後到」，「2+1=3，這是一道數學題，不需要從感情方面分析。」

▲穆熙妍分享對於好友被出軌風波的看法。（圖／翻攝自Facebook／穆熙妍 Crystal Mu）

穆熙妍強調，不論第三者是否知情，既然成為兩人關係中多出的一個人，就不能否認「第三者」的事實，「用被愛與否來認定是不是第三者，實在是詭辯。」她也直言，這場爭奪戰的最終獎品是「一個不忠實的人」，「我實在看不出有什麼好搶的。」

她也直言，如果一個人真的愛妳，就不會讓妳背負「小三」罵名，而是會妥善處理前段關係，再光明正大開始新的戀情。因為真正的愛，是來自尊重與保護，而非把對方推進混亂中心，「事實上他根本誰也不愛，他最愛的是他自己。除了這個抱著貪心和僥倖心的人，其他人都是輸家。」

穆熙妍表示，談戀愛的對象無所謂，但結婚還是要選自己喜歡的人，「不是說這樣就一定會多幸福，但起碼是自己的選擇，如果結局不理想，埋怨怎麼也會少一點。」