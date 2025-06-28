YTR小象飛烏克蘭拍片！「當地爆衝突」遭網轟蹭流量　堅定信念原因曝光

記者孟育民／台北報導

擁有58萬訂閱的YouTuber「小象愛出門」近日前往烏克蘭拍片，並在當地做志工捐贈童鞋，原本是善事一件，卻因為和飯店老闆爆衝突、公審店家，號招粉絲去飯店留下負評，引起網友兩極討論。由於目前烏克蘭身陷戰火，讓她行為遭到網友砲轟，認為她「把流量建立在戰爭國家」、「私心大於愛心」。雖然她發聲明澄清「自己的立場」，仍不少網友不埋單。

▲YTR小象衝烏克蘭戰地，引起網友廣大討論。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

事實上，小象出發前就坦言，早在去年拍攝秘魯懸崖吊床的影片時，就曾提過想去烏克蘭當志工，但過程中困難重重。經歷多方努力後，她僅獲得七日簽證，在基輔停留的時間甚至不到五天，「其實這趟旅程壓力其實很大，不想辜負那些幫助我的人，支持我的親朋好友，還有需要被看見的人。」

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面對當地持續不斷的空襲與爆炸消息，加上得知粉絲住家附近的超市被炸，她曾一度猶豫與退縮。但就在她第二次收到粉絲傳來再被夜襲的照片，瞬間明白「這場戰爭已經離我們太近了」，她也堅定了前往烏克蘭的信念，「我必須要去！因為有太多人沒被看見。」

▲YTR小象先前就有分享過心路歷程。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

小象強調自己並非記者或戰地專家，但她看到一位前往烏克蘭的記者的話，對方說：「如果一件重要的訊息可以用不同方式帶到每個人的圈子，每個創作者都花心力去照顧自己的受眾，用自己的方式讓更多人看見聽見重要的訊息，就會有更多人知道。」這讓她重新審視身為創作者的角色與使命，「如果能讓更多人『看見』某些重要但被忽略的事，那我想，這也許就是我能做的！」