賀瓏被爆逼天殘墮胎　兩性專家開轟：真愛不會讓妳冒風險

記者王靖淳／綜合報導

喜劇演員賀瓏最近捲入感情爭議，遭質疑和已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，三角關係引發熱議，天殘好友林妍霏更公開控訴賀瓏讓天殘懷孕又逼墮胎。為此，兩性專家欣西亞今（25）日也在臉書發文談論此事。

▲賀瓏捲入感情爭議。（圖／翻攝自Instagram）

欣西亞針對近期引發熱議的賀瓏與天殘事件表達看法，她直言，看到相關新聞內容，內心湧上無限情緒，更藉此提醒所有正在戀愛或曾為情所傷的女孩們，「妳可以談戀愛，但不要交出自主；妳可以失戀，但不能失去自己。」

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欣西亞進一步指出，自主權不只是心理層面，更包含身體自主權，她呼籲年輕女性，真正愛妳的男人，不會讓妳的身體冒風險，「當他選擇不做防護，將風險全壓在妳身上，那根本不是愛。」

▲欣西亞發文談賀瓏。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

談到天殘最後被公開的私密對話內容，欣西亞認為，對方即使在情感崩塌之際，仍試圖替男方辯護，令人心碎。她批評賀瓏將私密訊息公開的行徑，雖聲稱是為了澄清沒有第三者，但她認為，男方越急於證明，越顯得越描越黑，「為這個女孩感到不捨與不堪。」