季芹出國解放比基尼！布料太薄「透視超兇上圍」49歲身材震撼千人

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，全家最近把握空檔一起飛去義大利度假，她還難得在海邊解放比基尼，49歲的好身材吸引上千人按讚！

▲季芹外搭超薄白背心。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



照片中，可以看到季芹戴上藤編帽和墨鏡，穿著深色比基尼，相當映襯她的白皙膚色，泳衣雖然外搭一件細肩帶背心，但超薄布料仍透視出渾圓半球。坐在沙灘的她，辣露一雙穠纖合度的美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼季芹好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹坦言飲控了約兩個月，「肚子稍微收斂了一點」，體重也有顯著下降，加上用力縮小腹，體態才能呈現出如此的成果，「撐到拍完照我就要喝生啤囉！」

▲▼季芹單穿比基尼入鏡。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



此外，季芹坦言這趟旅行已經規劃很久了，不少行程都交給兒女安排，「國外很多預訂和確認都可以交給他們，孩子長大了」，讓她和王仁甫輕鬆不少。

▲季芹最近和家人一起前往義大利旅行。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）