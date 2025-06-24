天殘紙本遺書提賀瓏、Albee只寫給1人！　他曾道歉：沒能保護妳

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇女演員林妍霏24日在社群發文控訴，指稱賀瓏為求自保，隨意公開天殘留給親友的私密遺書，更爆出男方曾讓天殘獨自墮胎。而在林妍霏與賀瓏的對話紀錄中，也可以看到天殘在紙本遺書唯一訴苦的對象，林妍霏還強調「只跟他講而已」。

▲天殘在遺書中有提到賀瓏與Albee。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、albeefin）

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林妍霏在天殘過世當天，曾與賀瓏有過訊息對話，截圖中，林妍霏提到：「你跟Albee的事，天殘只跟碩修講而已。」賀瓏看了之後，回說：「好，用訊息嗎？」林妍霏表示：「遺書。」

▲林妍霏公開與賀瓏的對話。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup）

事實上，對話中提到的「碩修」，就是卡米地俱樂部的創辦人Social。Social在天殘過世第五天時，曾於社群發文悼念，其中也提到天殘有留一封信給他，但Social並未透露細節，僅說：「妳留給我的信寫著『謝謝你的保護和支持』，但這次沒能保護妳。」

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