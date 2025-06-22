去年買Labubu被笑醜！　姚晨樂見全球爆紅「限量版」：盈利的投資

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星姚晨22日在微博發文，分享自己去年「誤打誤撞」購入爆紅公仔品牌LABUBU的趣事，笑稱這或許是她「人生中唯一盈利的投資」。

▲姚晨喜歡收藏娃娃和公仔。（圖／翻攝自微博／姚晨）



姚晨22日在微博發文寫道：「去年逛店時花了幾百元，買了這隻尖牙利齒的小怪物，還被同事嘲笑說好丑。結果人家今年全球爆紅，這款歪打正著還是限量版，這怕是我人生中唯一盈利的投資。」姚晨見留言區中的惠英紅回「笑死我了」，又回「姐，下次我帶妳逛街，跟著我買公仔」，對方也打趣回應「沒問題！我靠妳了」。

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▲▼姚晨沒想到去年買來被嫌醜的公仔，如今是紅遍全球。（圖／翻攝自微博／姚晨）



另外，有網友好奇「姐當時為啥會買啊」，姚晨也回「覺得它笑起來嘴大，有種親切的熟悉感」，更說自己當時就是覺得Labubu很可愛才買的，沒想到原本被嫌醜的東西，如今是紅遍全球。

事實上，LABUBU隸屬的IP「THE MONSTERS」，2024年營收高達30.4億元人民幣，年成長率達726.6%，是泡泡瑪特旗下表現最亮眼的系列。根據《富比世》即時富豪榜，隨著泡泡瑪特股價飆升，其創辦人王寧的財富也水漲船高。截至6月8日，他以203億美元身價，超越牧原股份創辦人秦英林，成為河南新首富。