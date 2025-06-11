ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰百女神Orm遭私人司機背叛！
4個「戀愛長跑型星座」！
野生陳庭妮「中空現蹤永康商圈吃冰」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙駿亞 王齊麟 陳詩媛 申始雅 柱延 粘嫦鈺 盛永彩葉 金秀賢

「小許瑋甯」韓笙笙公開生產日記　甜讚老公神隊友：沒選錯人

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，2023年宣布嫁給圈外男友，今年情人節公開懷孕喜訊，並於上個月底平安生下女兒。平時會透過社群記錄日常的她，最近也在IG發文曬出多組近照，回顧自己從懷胎十月到剖腹產女的點滴，同時也甜讚老公是神隊友。

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙分享生產日記。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙認為自己是個幸運的孕婦，整個懷孕過程中，不只沒有不適，就連生產時也是完全沒痛到。談到剖腹產縫合時看見女兒的第一眼，她頓感「鬆了好大一口氣」，並感謝醫護貼心照顧，「實在很喜歡在這裡的整個過程。」她透露，從恢復室回到病房抱著女兒，當下覺得跟老公待在小小的病房裡，蓋起了屬於他們自己的小城堡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓笙笙提到，她在產後第4天拔光止痛與導管，換上「最不像產婦的衣服」迎接媽媽的探視；第5天則和老公走到超商買零食，為此她笑稱走出醫院後，有種正式拿回身體的感受。產後恢復良好的韓笙笙更透露，自己幾乎天天把嬰兒推回病房相處，同時也甜蜜表示：「生了自己的寶寶後真的看不膩，任何表情都想紀錄下來！」

▲▼韓笙笙。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙5月底產女。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

最後，韓笙笙在文末甜讚老公是神隊友，「之前看過生了小孩之後，才知道另一半的真面目，經歷這十個月的過程，更確定自己沒有選錯人，還得是他才能讓我走這一遭，謝謝老公在這整個過程，做出最了解也最適合我的陪伴。」並表示自己期盼一家三口攜手創造更多美好回憶，「接下來就期待我們和Nadia小朋友製造的各種美好吧。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

韓笙笙結婚懷孕

推薦閱讀

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

11小時前

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

6小時前

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應

4小時前

周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

12小時前

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃

11小時前

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流

21小時前

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

8小時前

白癡公主「裸體站窗邊」被洗窗師傅看光！尷尬一對眼 他們反應超真實

白癡公主「裸體站窗邊」被洗窗師傅看光！尷尬一對眼 他們反應超真實

3小時前

劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？

劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？

7小時前

吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機

吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機

11小時前

「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視

「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視

11小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

熱門影音

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
安兪真口嫌體正直　為了節目勉強(?)喝酒

安兪真口嫌體正直　為了節目勉強(?)喝酒
連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

丁噹「想當海王」：很享受約會　年齡不設限「18歲怕會受不了」

丁噹「想當海王」：很享受約會　年齡不設限「18歲怕會受不了」

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

看更多

【太離譜還敢嘴硬】趕接孩子窄巷飆車挨轟！駕駛嗆：只開60煞得住

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前20

小龍女應援一半「下身一股暖流」　裙子一脫傻眼：都是紅色的

51分鐘前0

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

1小時前0

黃子韜被網紅逼問「想離婚嗎」　真實反應曝光認：徐藝洋想讓我滾出家

1小時前1

盧廣仲爆雙喜臨門！　9月確定「公佈好消息」

1小時前10

「小許瑋甯」韓笙笙公開生產日記　甜讚老公神隊友：沒選錯人

1小時前0

台八女星備戰世壯運…重逢國小同學陷熱戀！比賽結束「變老公了」

1小時前0

53歲小鐘拼了「參戰運動實境」！推130公斤雪橇機　同場超狂卡司曝光

1小時前0

75歲翁倩玉震撼宣布：最後一次大型個唱　召喚「TW ICE」白冰冰現身

2小時前1

蕭秉治又成蕭貪王！　眼光太精準「選到最有價值盆栽」

2小時前10

蔡詩芸淚崩宣布人生大事！　組4人女團「有兩位媽媽」：真的不容易

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝
    11小時前4655
  2. 58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮
    6小時前7449
  3. 快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應
    4小時前3239
  4. 周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」
    12小時前2423
  5. 吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃
    11小時前1817
  6. Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流
    21小時前1620
  7. 台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面
    8小時前4465
  8. 白癡公主「裸體站窗邊」被洗窗師傅看光！尷尬一對眼 他們反應超真實
    3小時前225
  9. 劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？
    7小時前41
  10. 吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機
    11小時前1213
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合