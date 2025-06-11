「小許瑋甯」韓笙笙公開生產日記　甜讚老公神隊友：沒選錯人

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，2023年宣布嫁給圈外男友，今年情人節公開懷孕喜訊，並於上個月底平安生下女兒。平時會透過社群記錄日常的她，最近也在IG發文曬出多組近照，回顧自己從懷胎十月到剖腹產女的點滴，同時也甜讚老公是神隊友。

▲韓笙笙分享生產日記。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙認為自己是個幸運的孕婦，整個懷孕過程中，不只沒有不適，就連生產時也是完全沒痛到。談到剖腹產縫合時看見女兒的第一眼，她頓感「鬆了好大一口氣」，並感謝醫護貼心照顧，「實在很喜歡在這裡的整個過程。」她透露，從恢復室回到病房抱著女兒，當下覺得跟老公待在小小的病房裡，蓋起了屬於他們自己的小城堡。

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韓笙笙提到，她在產後第4天拔光止痛與導管，換上「最不像產婦的衣服」迎接媽媽的探視；第5天則和老公走到超商買零食，為此她笑稱走出醫院後，有種正式拿回身體的感受。產後恢復良好的韓笙笙更透露，自己幾乎天天把嬰兒推回病房相處，同時也甜蜜表示：「生了自己的寶寶後真的看不膩，任何表情都想紀錄下來！」

▲韓笙笙5月底產女。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）



最後，韓笙笙在文末甜讚老公是神隊友，「之前看過生了小孩之後，才知道另一半的真面目，經歷這十個月的過程，更確定自己沒有選錯人，還得是他才能讓我走這一遭，謝謝老公在這整個過程，做出最了解也最適合我的陪伴。」並表示自己期盼一家三口攜手創造更多美好回憶，「接下來就期待我們和Nadia小朋友製造的各種美好吧。」