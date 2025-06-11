金曲歌后親手打造！孫淑媚《拜六禮拜》又演又唱　床戰人夫連晨翔

記者黃庠棻／台北報導

導演杜政哲攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚等堅強卡司，推出全新2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，6月10日正式公開同名主題曲〈拜六禮拜〉的MV，輕快活潑的曲調，加上戲劇片花，帶領大家一起進入最溫馨的人生小故事。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評，同名主題曲由孫淑媚演唱。（圖／華視、公視台語台提供）

此次邀請影歌雙棲的金曲歌后孫淑媚量身打造主題曲並親自填詞，三金得主乱彈阿翔負責譜曲，簡單的歌詞、輕柔的旋律，為戲劇注入溫暖又打動人心的力量。

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孫淑媚表示當導演詢問要不要做主題曲時，立刻興奮地一口答應，加上自己也有參與演出，所以創作起來更有共感。主題曲〈拜六禮拜〉融入台語及英文歌詞，多元的元素讓這首歌堆疊出更豐富深厚的情感，如同孫淑媚為這首歌下的註解「人生很鳥，蕭蕭就好」！

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評，同名主題曲由孫淑媚演唱。（圖／華視、公視台語台提供）



回憶起與乱彈阿翔合作的過程，孫淑媚笑說其實她只有講故事給老師聽，兩人便一起完成了這首主題曲，因為雙方已經不是第一次合作，在創作上很有默契。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評。（圖／華視、公視台語台提供）



而這首歌完整呈現出劇中三位女主角的心境「踮這个花花的世界，目睭褫開，就佮時間咧拚，拚一个無煩惱的未來。」如同歌詞敘述，三位女主角每天一張開眼睛，就為了家庭、工作在煩惱，何時才能放下一切瑣事，好好照顧自己呢？尤其當愛情來臨時，又要怎麼做才能拋開世俗眼光，找到「Mr.Right」呢？而這其實不只是三位女主角的煩惱，更是許多人生活中都會面對到的課題。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評。（圖／華視、公視台語台提供）



對孫淑媚來說，「拜六禮拜」最愛的事就是好好發呆，在現代繁忙的工作中，很少有能專心放空的時間，有些人甚至連好好睡一覺都是奢侈。她也表示自己在創作時幾乎沒什麼特別的習慣，唯一會做的就是「睡好覺」，有時候還可能會因此夢到靈感「拜六禮拜時間暫停，鬥陣來啉一杯，茫一咧，chill一下」就是這首歌想傳達出的概念。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評。（圖／華視、公視台語台提供）

這次在新戲中飾演八點檔女星蕭如如的孫淑媚，與男星連晨翔有許多吻戲，甚至還有大尺度床戲，眾多的親密戲讓她直呼真的是需要突破自己才有辦法演出。也因為這次的角色與以往都不同，所以對主題曲的要求更高，在創作期間，她坦言從開拍到殺青期間，內心一直在交戰，光是歌詞就來來回回修改好多次。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評。（圖／華視、公視台語台提供）



《拜六禮拜》描述從學生時期便是好閨蜜的周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾），在應當穩定又順遂的中年，各自碰上人生最大的課題。一個是巧遇初戀的最胖小三，一個是從小母胎單身到中年的戀愛小白，一個則是大談年下戀的失意女演員。

▲《拜六禮拜》播出後獲得網友好評。（圖／華視、公視台語台提供）

三人互相擁抱、彼此安慰，如同歌詞所述「拜六禮拜哭哭--ê就好，傷心的holiday鬆一咧、痟一咧」。《拜六禮拜》透過三位女主角的故事，帶領觀眾好好思考自己的生活，並找到讓自己感到最chill的休假方式。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。