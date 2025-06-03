5G科技點亮演唱會新紀元！　阿妹、持修演唱會看得見

記者葉文正／台北報導

隨著全球影音產業邁向數位轉型浪潮，在文化部「5G科技影音展演創新應用補助計畫」的支持下，成功將新世代5G科技應用於大型演唱會，為觀眾帶來前所未有的互動與沉浸式體驗。在天后張惠妹跨年演唱會與創作歌手持修的亞洲巡迴演唱會上，由民視文化公司攜手民陞企業、源活國際娛樂、中華電信及無限映像等頂尖團隊，共同驗證了5G自走拍攝系統結合AI遙控與AR互動技術的成效。

▲記者會主持人王嘉琳主播。（圖／民視提供）

過去，演唱會現場的攝影師需肩負沉重設備，穿梭於擁擠人群或在舞台邊緣進行高風險拍攝。如今，透過5G自走拍攝系統，這些挑戰迎刃而解。該系統利用5G高頻寬和低延遲特性，實現AI遠端遙控，不僅大幅減少拍攝人力，更能確保多角度、高畫質的無線影像輸出，拍攝動線更加俐落流暢。

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▲記者會提到許多新科技的運用。（圖／民視提供）

計畫的另一大亮點，是透過AI與AR（擴增實境）互動效果，為演唱會內容加值，為觀眾帶來更為個性化的應援體驗。觀眾的即時留言能真實地反映到直播場景中，提供極具吸引力的沉浸式互動。無論是AR互動舞台的元素與效果，或是音樂視覺化，甚至虛擬表演者的出現，都讓演出更加豐富多維。

本次「新世代5G音樂展演AI&AR遙控拍攝萬人互動演唱會」計畫，由文化部「5G科技影音展演創新應用補助計畫」補助，民視文化公司擔任主導，並邀請到重量級夥伴共同完成。其中包括：「民陞企業公司」負責技術開發，帶來5G遙控拍攝與AR互動的創新應用。「源活國際娛樂公司」籌辦張惠妹及持修演唱會，提供最完整的測試驗證場域，確保技術能在真實高強度環境下運作。「中華電信」運用其完整的5G環境，提供高速率、低延遲的穩定網路支援。「無限映像」：負責演唱會的轉播工程，將高規格影像傳播至各平台。

為確保技術在最高強度環境下的可靠性，本計畫特別在台北大巨蛋張惠妹跨年演唱會現場，進行了「即時線上互動AI&AR」及「5G遙控自動化拍攝」的人流及訊號干擾整合測試。在近5萬人的環境下，成功驗證了系統的承載能力與穩定性，為未來更多大型演藝活動的5G技術應用奠定了堅實基礎。

這項創新應用不僅提升了演唱會的觀賞體驗，也證明了台灣在5G科技應用於影音展演領域的領先地位。未來，5G自走影音拍攝系統與AI、AR互動技術，將能廣泛運用在大型演唱會、體育賽事、電影製作等領域，推動台灣邁向智慧未來，並將台灣在地文化行銷國際，擺脫傳統轉播方式，為全球影音產業的數位轉型提供台灣的成功案例。