陳庭妮嫁胡宇威2年認了「還是婚姻小白」　鬆口：還在學習中！

記者黃庠棻／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品的《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》，主演天心、陳庭妮週末與劇迷搶先觀影，粉絲看完直呼太有感觸「我看著看著就哭了。」、「這部片應該變成婚前輔導教材，男女都該來看一遍！」原著作者鄧惠文醫師更親臨現場參與「女性成長座談」，暢聊女性自我覺醒與關係中的價值認定。

▲導演秦鼎昌（左起）、陳庭妮、天心、精神科醫師鄧惠文出席《慶祝》劇迷搶先看。（圖／寬想國際娛樂提供）

天心鼓勵要學會自我覺察，尤其是在婚姻裡努力生活的女性不要迷失自我，必須找到自我的價值定位「時常問自己三件事，你經濟能力是否自足？有沒有身體健康？有沒有內心平靜？」有觀眾在活動結束後感動表示「最後有種被好姊妹抱了一下的感覺，充滿力量！」



《慶祝》聚焦三段不同的婚姻狀態，天心飾演婚後多年逐漸在關係中失語的作家林智芸；陳庭妮飾演在家庭與職場之間疲於奔命的單親媽媽張璃；李沐則飾演即將步入婚姻卻陷入完美焦慮的設計師邱品涵。

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▲導演秦鼎昌（左起）、陳庭妮、天心、精神科醫師鄧惠文出席《慶祝》劇迷搶先看。（圖／寬想國際娛樂提供）

天心認為關係中的每個階段都需要用心經營，她坦言自己是「有什麼不爽就會說出口」的人，但也叮嚀另一半「你一定都不要忍我，忍就是不舒服、心裡過不去！」她認為溝通就是日常的積累，即使老公話不多，如今也會頂嘴但從不失言，兩人靠著「講清楚說明白」的模式維繫婚姻生活，也讓兩人維持甜蜜。



陳庭妮也感慨「因為人與人相處本來就辛苦，要顧及的面向太多。溝通真的很重要，才不會讓彼此在關係中迷失，言語也才不會變成傷人的武器。」她也自認還是步入婚姻不久的「婚姻小白」，直呼「很多事情現在目前都還正在且走且看學習當中，這些都是人生的養分吧！」

▲陳庭妮在《慶祝》中與天心談心。（圖／寬想國際娛樂提供）

若要用一句話形容《慶祝》，天心坦言「那就是即使多麼迷惘、黑暗、失敗，也不要放棄對未來的期待，不要放棄對人性的希望。」她也自曝曾因感情而對自己「擺爛」，當時一蹶不振，後來被一位閨蜜點醒才終於回歸正常生活，但她終究學會轉念「躺平一下又怎麼了？重要的是，想不到的那一刻，我們還能讓自己振作起來！」

▲陳庭妮在《慶祝》中與天心談心。（圖／寬想國際娛樂提供）



陳庭妮回憶起與天心一場「蛋糕深夜談心戲」，她說「那是一場兩個迷惘的女生，互相訴苦又扶持的場景。拍攝現場不需要多說話，只是一個眼神，就知道『嗯，有人懂你』，那感覺非常珍貴。」特別的是，她們倆私下就認識，因此對戲格外放鬆自在，陳庭妮也在拍攝時直接感受到《慶祝》想傳達的「閨蜜式療癒」，女性閨蜜之間的理解與支持是最有力量的安慰。



婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，將於6月14日三立都會台、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。