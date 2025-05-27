李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》劇情進展精彩，昆明（王識賢飾）對韓國的巨額訂單猶豫不決，建中（李程彬飾）主張要賺大錢就需要放手一搏，為了促成交易，他私下約韓國金部長到酒店，企圖借著酒局讓金部長簽約，沒想到對方找來神父並改跳韓式舞蹈同歡，出乎意料的發展讓建中措手不及。

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

這場有點魔幻、演員用誇張的方式演繹，讓觀眾大感新鮮，其中需要跳舞的李程彬自嘲「肢體障礙」，為了演好這場戲，其實在開拍前先請老師將舞編好，也特別去學了4小時的舞蹈課，將舞步記熟、練習才能完成拍攝，他也大呼「這是我現實生活中不會做的事啊！」



本集《成功路上》中秀萍（張詩盈飾）想替員工說情，讓昆明借錢給員工，沒想到老公已經決定出手幫忙，讓她深受感動、脫口而出「你就是這麼心地善良，我才會選你。」兩人不經意放閃，情感細膩又溫馨。

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▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

張詩盈表示這場戲讓她印象深刻，為了表現出秀萍很愛昆明，即使年紀大了還是有少女的一面「特別設計了一個手捧著臉頰、心花開的表演，也感謝導演沒有拒絕我，讓觀眾可以看到可愛的秀萍。」

另一方面，建中意外穿越扭轉人生，同樣飾演建中的吳翰林表示，如果真的能夠穿越回去，會想回到小時候，想要好好出去玩、多看一些有趣的書或電影，或者好好地學音樂，不要只是讀書準備考試。也想要對那時候的自己說「好好去玩、去體驗生活，時間真的好寶貴啊，咻咻咻一下就過了！」

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）



劇中，少年建中為討少年小芬歡心，決定親手做蛋糕送女方，與好友韓吉一邊做蛋糕、一邊談論未來出路，卻因聊得太開心而不慎烤焦蛋糕。這段充滿青春氣息的情節，讓吳翰林回憶起自己在遇到喜歡對象時，會寫卡片將自己心裡的感受跟喜歡的人分享。他笑說「手實在太不巧了，做小禮物送人可能會被討厭。」

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

另外，小芬媽媽無法答應幫麥可媽媽洗錢，讓少年小芬（許莉廷飾）不得不搬家，前來阻止的少年建中，也無法挽回，兩人只能被迫分開，彼此許下承諾相約未來一起考上台北的大學。提到面臨困難抉擇時，許莉廷分享自己在準備要升大學的時候「因為當時沒有考上理想的科系，最後決定休學重考，看著其他同學都已經進入大學，而自己跟別人不一樣，是一件十分沒有安全感的事情。」

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

儘管如此，許莉廷還是鼓起勇氣跨出重考這一步，她充滿感謝地說「現在可以以演員的身分努力，並獲得各種演出的機會，真的是太好了，也謝謝所有發生過的事情。」



《成功路上》即將於6月1日迎來精彩大結局，建中驚覺自己被雄大詐騙，昆明雖然想相信建中清白，但種種可疑行徑讓他無法幫忙，只能勉強讓建中先離開。此時，建中已無退路，想離開時卻發現警察和工廠員工已在門外。

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

在與眾人扭打時，建中突然又回到2012年，這一回去到底會是怎麼樣的未來在等著他呢？高潮迭起的精彩劇情就在每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。