ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

高旻示遭控霸凌身障「勒索又偷錢」
梅雨季最強鋒面要來了！
孫生女友業配「私密處增大」恐觸法
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 Andy 納豆 依依 阿Ken 冠佑 南澤海香 石原希望

李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》劇情進展精彩，昆明（王識賢飾）對韓國的巨額訂單猶豫不決，建中（李程彬飾）主張要賺大錢就需要放手一搏，為了促成交易，他私下約韓國金部長到酒店，企圖借著酒局讓金部長簽約，沒想到對方找來神父並改跳韓式舞蹈同歡，出乎意料的發展讓建中措手不及。

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

這場有點魔幻、演員用誇張的方式演繹，讓觀眾大感新鮮，其中需要跳舞的李程彬自嘲「肢體障礙」，為了演好這場戲，其實在開拍前先請老師將舞編好，也特別去學了4小時的舞蹈課，將舞步記熟、練習才能完成拍攝，他也大呼「這是我現實生活中不會做的事啊！」

本集《成功路上》中秀萍（張詩盈飾）想替員工說情，讓昆明借錢給員工，沒想到老公已經決定出手幫忙，讓她深受感動、脫口而出「你就是這麼心地善良，我才會選你。」兩人不經意放閃，情感細膩又溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

張詩盈表示這場戲讓她印象深刻，為了表現出秀萍很愛昆明，即使年紀大了還是有少女的一面「特別設計了一個手捧著臉頰、心花開的表演，也感謝導演沒有拒絕我，讓觀眾可以看到可愛的秀萍。」

另一方面，建中意外穿越扭轉人生，同樣飾演建中的吳翰林表示，如果真的能夠穿越回去，會想回到小時候，想要好好出去玩、多看一些有趣的書或電影，或者好好地學音樂，不要只是讀書準備考試。也想要對那時候的自己說「好好去玩、去體驗生活，時間真的好寶貴啊，咻咻咻一下就過了！」

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）
劇中，少年建中為討少年小芬歡心，決定親手做蛋糕送女方，與好友韓吉一邊做蛋糕、一邊談論未來出路，卻因聊得太開心而不慎烤焦蛋糕。這段充滿青春氣息的情節，讓吳翰林回憶起自己在遇到喜歡對象時，會寫卡片將自己心裡的感受跟喜歡的人分享。他笑說「手實在太不巧了，做小禮物送人可能會被討厭。」

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

另外，小芬媽媽無法答應幫麥可媽媽洗錢，讓少年小芬（許莉廷飾）不得不搬家，前來阻止的少年建中，也無法挽回，兩人只能被迫分開，彼此許下承諾相約未來一起考上台北的大學。提到面臨困難抉擇時，許莉廷分享自己在準備要升大學的時候「因為當時沒有考上理想的科系，最後決定休學重考，看著其他同學都已經進入大學，而自己跟別人不一樣，是一件十分沒有安全感的事情。」

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

儘管如此，許莉廷還是鼓起勇氣跨出重考這一步，她充滿感謝地說「現在可以以演員的身分努力，並獲得各種演出的機會，真的是太好了，也謝謝所有發生過的事情。」

《成功路上》即將於6月1日迎來精彩大結局，建中驚覺自己被雄大詐騙，昆明雖然想相信建中清白，但種種可疑行徑讓他無法幫忙，只能勉強讓建中先離開。此時，建中已無退路，想離開時卻發現警察和工廠員工已在門外。

▲《成功路上》即將播出大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情迎來高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

在與眾人扭打時，建中突然又回到2012年，這一回去到底會是怎麼樣的未來在等著他呢？高潮迭起的精彩劇情就在每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李程彬成功路上

推薦閱讀

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

16小時前

阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

5小時前

快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天

快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天

1小時前

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

14小時前

眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」　登頂過程超驚悚

眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」　登頂過程超驚悚

2小時前

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

5/24 17:05

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

5/25 16:16

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

1小時前

起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

5小時前

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

5/25 23:05

家寧控劈腿！律師「演講稿修一下」：Andy就算多人運動都不怎樣

家寧控劈腿！律師「演講稿修一下」：Andy就算多人運動都不怎樣

2小時前

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

16小時前

熱門影音

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！

王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉

YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉
「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜

納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜
納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

看更多

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

康康過58歲生日！小18歲嫩妻罕入鏡　「見社會案件」感觸許生日願望

7分鐘前0

李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　離席畫面曝光：要去幫兒子洗澡

43分鐘前12

蔡依林正面曝光「手指刺青」！　緊抓慾望之繩：可以面對醜陋面了

1小時前0

《藏海傳》Disney+台灣連7日冠軍！　肖戰泡澡「狂露胸肌」太養眼

1小時前31

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

1小時前0

李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

1小時前1

SJ出道20年！7月新專回歸　「9人完整體MV」已經拍好了

1小時前33

快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天

2小時前1

跟韓籍老公遠距9年…天心曝婚姻保鮮3秘訣　尪「求生慾寵妻」超閃

2小時前33

家寧控劈腿！律師「演講稿修一下」：Andy就算多人運動都不怎樣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾
    16小時前62112
  2. 阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭
    5小時前81
  3. 快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天
    1小時前63
  4. 冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大
    14小時前1010
  5. 眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」　登頂過程超驚悚
    2小時前2616
  6. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
    5/24 17:058692
  7. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
    5/25 16:16188
  8. 賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名
    1小時前61
  9. 起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕
    5小時前43
  10. 本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來
    5/25 23:052818
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合