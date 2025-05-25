李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧來台發展2年，近期簽下租屋長約告別舊家，日前她拍片公開搬家主因除了舊家太小之外，同時也透露，自己想為將來在台買房做準備。今（25）日她在頻道上傳新片，首度公開新家的內裝，同時也開心喊話：「我可以住一輩子！」

▲李多慧最近剛搬進新家。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

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影片中，李多慧從鞋櫃、客廳到餐廳、廚房，她都親自逐一導覽，直呼「真的好棒」。她特別對新家的鞋櫃讚不絕口，坦言因為鞋子很多，以前必須兩雙疊在一起收納，而新家的鞋櫃空間寬敞，終於能好好整理。走到客廳，她開心地向鏡頭展示一盞水晶吊燈，形容其「可以拍很有氣氛的照片，像是博物館的感覺」，讓她在新家感到格外地幸福。

▲▼李多慧對於新家很滿意。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

談到搬進新家最期待的事，李多慧分享是廚房的改變。她指出，先前住的地方廚房和房間相連，導致煮飯時衣服會吸味道，因此很少動手做菜。如今新家廚房獨立分離，讓她打算開始善用這個功能，也更方便招待朋友來訪。此外，李多慧特別提到，從廚房延伸的區域「可以關門變成工作室或學習的地方」，讓她的居住品質大幅提升。

▲▼李多慧拍片開箱新家。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

新家除了空間寬敞外，格局也讓李多慧很滿意。她分享，新家有兩間房間及廁所、走廊與大量衣櫃，讓她可以不用再將衣服折起來收納，甚至還規劃出一間衣帽間與客房。她透露，這次選屋還有個決定性理由，就是臥室內的浴室設有浴缸，讓她初次看到時以為是在住飯店，讚嘆不已。李多慧也表示，未來打算重新布置新家，營造更有氛圍的空間。