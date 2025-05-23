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《女鬼橋》導演新作曝光！攜手銷售121國神級監製　未開拍先轟動7國搶版權

記者蕭采薇／綜合報導

曾成功打造《女鬼橋》票房系列電影的「發起日影視D-Day Pictures」，日前於坎城影展正式宣佈開發製作最新恐怖電影《無形》（Phantom），並曝光首張市場海報。本片由奚岳隆執導，找來曾將泰片《金孫爆富攻略》銷往121個國家的新加坡Mokster Films合作國際行銷和共同製作，助威電影在坎城售出7個東南亞國家的戲院版權，未開拍先轟動。

▲奚岳隆導演《無形Phantom》電影未開拍即於坎城售出版權。（圖／發起日影視提供）

▲《無形Phantom》 坎城市場海報。（圖／發起日影視提供）

導演奚岳隆在《女鬼橋》系列後，時隔2年再度回歸拿手的恐怖題材《無形Phantom》，Mokster Films創辦人莫澤川（Nelson Mok）擔任監製，攜手將東方道教神秘學與隱形人傳說結合，以嶄新的視角探索恐怖類型。本片充滿創新風格的作品，未開拍即在坎城影展啟動預售，吸引國際買家高度關注。

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故事講述社工林又默被調往創傷科後，意外發現一系列離奇死亡案件。隨著怪異現象不斷出現，包括幽靈般的腳步聲、莫名移動的物體與無形力量，又默逐漸揭開被封印的洞穴和埋藏的祕密。在超自然力量逼近之際，她意識到有些恐懼，不僅看不見，而且無所不在。

▲奚岳隆導演《無形Phantom》電影未開拍即於坎城售出版權。（圖／發起日影視提供）

▲導演奚岳隆（左）和監製莫澤川（右）共同打造具有國際市場潛力作品 。（圖／發起日影視提供）

導演奚岳隆表示：「在《無形Phantom》中，我希望探索的不只是鬼魂或怪物，而是那些我們無法看見的力量，無論是存在於我們的社會、歷史，還是內心深處的不安。」監製莫澤川則說：「這部電影描述隱藏在被遺忘的角落、我們習以為常的系統之中的一種沈默的恐懼。透過融合東方道教與歷史創傷，探究一種既親密又不安的恐怖故事。」

監製莫澤川曾為導演奚岳隆的《女鬼橋2：怨鬼樓》擔任國際銷售，未上映前即將影院版權銷售至46個國家，2024年成立之新加坡公司Mokster Films，更將泰國賣座電影《金孫爆富攻略》銷往121個國家，在全球創下5500萬美元的票房紀錄。

▲奚岳隆導演《無形Phantom》電影未開拍即於坎城售出版權。（圖／發起日影視提供）

▲《無形Phantom》 坎城市場海報。（圖／發起日影視提供）

奚岳隆導演創辦之發起日影視D-Day Pictures其首部電影《女鬼橋》於2020年成為票房黑馬。兩家公司共同製作之最新電影《無形Phantom》以新題材創造恐怖片新風潮，於今年坎城影展首次發佈，未上映前即售出東南亞國家戲院版權，吸引國際買家高度關注，勢必再創全球市場佳績。

 

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女鬼橋, 無形, Phantom, 奚岳隆

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