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汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

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▲汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相 。（圖／網友授權提供）

ETtoday新聞雲／綜合報導

當年汪小菲與大S婚禮時的濃情密意仍歷歷在目，如今他與馬筱梅再婚，雖然婚禮盛大隆重，卻被網友質疑「幸福感薄弱」。巧合的是，早在去年平安夜，就有網友在台北信義區直擊這對新人奔向精品店，馬筱梅氣場全開，相較一起過佳節的汪小菲臉上卻是一張「撲克臉」。

汪小菲與新婚妻子馬筱梅（Mandy）日前在北京舉行一場融合中西、華麗盛大的婚禮，正式攜手踏入人生新篇章。婚禮現場星光熠熠、儀式莊重溫馨，不少名流好友與媒體親赴現場見證這對新人的幸福時刻。然而三天後，適逢520情人節，馬筱梅罕見在社群發聲：「相信是一種力量，所有的發生皆為你而來，所有一切皆是恩典。」話語柔中帶剛、充滿靈性，也讓外界窺見她對婚姻的信仰與投入。

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▲馬筱梅拉著汪小菲以飛快，踩著小跑步的步伐在平安夜一起到信義區買精品 。（圖／網友授權提供）

不過，婚是結了，誓言也喊了，當甜蜜婚禮照曝光後，部分眼尖網友卻開始細細端詳照片中的肢體語言，發現兩人互動明顯「保守」，無論是牽手姿勢還是眼神交流，似乎都與當年汪小菲與大S婚禮時的「濃情密意」有所落差。更有網友直言，照片中竟透出一絲「儀式完成、情感不到位」的微妙氣氛，質疑幸福感略顯薄弱。

其實早在去年平安夜（2024年12月24日），就有網友在台北信義區巧遇這對準夫妻。兩人行走宛如一陣風！馬筱梅拉著汪小菲以飛快，踩著小跑步的步伐去找「香奶奶」來了。當時馬筱梅一身黑色平口洋裝，大露香肩，搭配黑絲襪與及膝長靴，手拎香奈兒「金鍊化妝盒」，風格酷帥貴氣，彷彿行走時尚伸展台。她一邊小跑步一邊拉著身旁的汪小菲，奔向雙C精品店「朝聖」，畫面頗有氣勢。

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▲直擊汪小菲平安夜信義區「撲克臉」陪妻買香奈兒 。（圖／網友授權提供）

汪小菲則是穿著一套藍色雙排釦西裝外套搭配白T與Jimmy Choo小白鞋，雖然造型輕鬆時尚，但從另一個角度看上去，他臉色略顯凝重，與馬筱梅活力滿滿的節奏形成對比。兩人先是被擋在門外確認預約資訊，之後馬筱梅率先走進店裡，而汪小菲則緊跟其後，乖乖當起貼心陪逛人夫。

如今婚禮落幕，人生進入新章，外界既祝福也關注。從昔日「京城四少」到今日，汪小菲的感情路轉了幾個彎，如今再度步入婚姻，也再次成為網路討論焦點。

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