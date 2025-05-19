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3大咖孔劉、宋慧喬、雪炫被直擊深夜酒館約會　老闆曝暖心對話：差點哭出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神宋慧喬結束劇集《黑暗榮耀》拍攝後，近來接下新戲《慢慢地，強烈地》主演，她與孔劉、雪炫首度搭擋演出，3人在隨著拍攝工作的期間，已經培養出好感情，日前3人同時現身於一間餐酒館，老闆貼出認證照，並訴說3位巨星私下親切的一面，宋慧喬睽違8年再度光臨餐廳，還主動拉著老闆的手表示「好好地撐下來了，讓人欣慰」，溫柔的語氣差點讓老闆當場落淚。

▲▼ 3大咖孔劉、宋慧喬、雪炫被直擊深夜酒館約會　老闆曝暖心對話：差點哭出來。（圖／翻攝自孔劉、宋慧喬、雪炫IG）

▲孔劉、宋慧喬、雪炫被直擊深夜酒館約會。（圖／翻攝自孔劉、宋慧喬、雪炫IG）

一家餐酒館於15日突然更新一則貼文，餐廳老闆透露宋慧喬時隔8年再度到訪店裡，且這次還戴上了孔劉、雪炫兩位巨星，且宋慧喬親切地認出她來，抓著她的手說：「食物真的很好吃，妳一點都沒有變，餐廳有好好地撐下來了，讓人很欣慰。」老闆感動到直呼：「眼淚差點掉下來，而且姐姐（宋慧喬）還幫我PO文。」

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老闆也聊到孔劉，他過去也曾到訪該家餐廳，稱讚著食物很好吃，親切與店家打招呼，並表示若未來店面裝潢好，再到該處開派對。最後就連雪炫也親切地說著謝謝，3位藝人彷彿天使般，各個都很平易近人，他們都在簽名板寫下「謝謝」，感謝餐酒館的熱情招待，

▲孔劉、宋慧喬、雪炫被直擊深夜酒館約會　老闆曝暖心對話：差點哭出來。（圖／翻攝自孔劉、宋慧喬、雪炫IG）

▲孔劉、宋慧喬、雪炫都寫下謝謝。（圖／翻攝自餐酒館IG）

值得一提的是，宋慧喬、孔劉、雪炫近來都在忙著拍攝《慢慢地，強烈地》，戲劇還沒播出，但演員們感情已經相當要好，更會抽空私下聚會，令劇迷都很期待3人在劇中的火花。

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孔劉, 宋慧喬, 雪炫

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