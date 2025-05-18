36歲阿虎閃兵！「年齡尷尬了」恐成最老役男　經紀人回應：全力配合

記者孟育民／台北報導

台灣演藝圈驚爆多名男星涉嫌逃兵役，從王大陸開始，到威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、陳向熙等，皆涉入閃兵風波。不過，《兵役法》規定的服役年齡是19歲到36歲，尷尬的是阿虎今年11月才滿37歲，役男在屆滿36歲的該年12月31日後便自動除役，屆時將看宣判的時間。對於阿虎恐成為年紀最大的役男，阿虎經紀人回應：「尊重司法決定，全力配合。」

▲阿虎恐成為年紀最大的役男。（圖／記者邱中岳攝）

阿虎14日經刑大警詢後，被依妨害兵役治罪條例上銬移送新北檢複訊，訊後以28萬元交保。晚間8點多，他步出新北檢，對現場守候媒體低調表示：「謝謝大家關心」、「耽誤大家時間，不好意思。」隨後快步離去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿虎日前遭送新北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，同門的朱宇謀曾是男團GTM出身成員，談到是否男團都不用當兵，對此則透露自己是消防替代役119梯役男，在成功嶺完成新訓後，前往南投竹山接受進一步訓練，最終被分發到新北市指揮中心服役。他進一步解釋，替代役並非如外界想像得「很閒」，反而是被要求達成極高的實務要求。

▲朱宇謀分享當兵往事。（圖／翻攝自Facebook／Wish朱宇謀）

朱宇謀分享他在當兵期間考到初級救護技術員（EMT-1）資格，可以進行基本的緊急醫療救護工作，例如心肺復甦術（CPR）、自動體外去極化器（AED）操作、止血包紮、傷患搬運、脊椎固定等。他指出，具備此資格者還可以參加義消及救護志工服務，甚至支援救護車任務，協助傷患送醫。至於選擇報名擔任消防役的原因，身為牡羊男的朱宇謀笑稱，這不僅是因為血液裡有藏不住的熱血，同時也誠心希望能用自己小小的力量，去幫助世界上每位需要幫助的人