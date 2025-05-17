林采緹勸「婚後別同住婆婆」　揪1關鍵自嘲：我不適合當媳婦

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹平時會透過社群記錄生活，不吝嗇拍短片與粉絲分享私下日常，日前她就上傳一支影片探討婚後是否要和婆媳同住的問題，坦言自己不想增加沒必要的煩惱，所以會建議女性婚後別同住婆婆，同時也幽默表示：「看來我不適合當媳婦。」

▲林采緹會想勸朋友未來別跟婆婆同住。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



影片中，林采緹針對日前熱門劇集《童話故事下集》中女主角與婆婆之間的互動，直言自己無法認同。該劇聚焦於女主角為迎合婆婆安排，清晨5點陪同拜拜，即使自己早上9點有工作也不敢拒絕。為此，林采緹表示：「我不行啊，而且我不懂有什麼好不能拒絕的。」她猜想女主角太過順從，是因為怕別人認為她們婆媳之間怎麼樣，才會選擇壓抑自己，因此她認為現代女性應該學會說不。

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▲林采緹認為和婆婆同住可能會有婆媳問題。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹進一步指出，時代已經不同，年輕女性不需要再一味忍讓，面對不合理的要求應該堅定立場，「現在真的不需要，直接拒絕就好。」至於是否能接受與婆婆同住，林采緹分享身邊朋友的經驗。她透露有朋友與男友家人同住，雖然自認「很OK」，但林采緹仍直言：「如果他們要結婚，我還是會勸她不要跟婆婆住在一起。」她認為婚姻本就有許多現實壓力，不用增加沒有必要的煩惱，因此建議即便親近也應保有距離。

▲林采緹認為可以和婆婆住在不同樓層。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）