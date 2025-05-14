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金曲36／魏如萱6度叩關歌后！　哀嚎1事：緊張到尖叫

▲▼魏如萱6度角逐歌后寶座。（圖／翻攝自Instagram／waawei）

▲魏如萱6度角逐歌后寶座。（圖／翻攝自Instagram／waawei）

記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（14日）公布入圍名單，本屆由資深音樂人丁曉雯擔任評審團主席，最佳華語女歌手獎則由蔡健雅、戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱角逐獎項，二度叩關歌后的Karencici說：「很開心剛好在泰國渡假中可以慶祝一下，也很感謝華納團隊和製作人Kvnloverboy和所有參與的工作人員。」

▲戴佩妮第6度入圍金曲歌后。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

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▲戴佩妮第6度入圍金曲歌后。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

魏如萱曾在2020年的金曲獎封后，這次是她第6度入圍歌后獎項，實力有目共睹，她開心表示：「很開心〈珍珠刑〉入圍，很高興被肯定了，我們每個人都是音樂裡的小螺絲也是一顆一顆怪奇的小珍珠，謝謝金曲獎讓我繼續發光。」也不忘打趣埋怨自己的名字總是在最後一個被唸出來，「我在電台的辦公室和同事一起看直播，真的很緊張，終於聽到我名字的時候我就尖叫啊，還叫辦公室的大家幫我拍手。」而她也對於有很多自己喜歡的歌手和作品沒有入圍感到可惜。

戴佩妮曾在2014年奪得金曲歌后，本屆第6度入圍，她感性說：「恭喜我的團隊感恩。記得照顧好自己！」而陳忻玥出道8年首度入圍金曲獎就是最佳華語女歌手獎，她激動表示：「得知入圍當下，我正在看書，突然我們公司的群組一直有訊息，然後打開來看竟然入圍了！知道的當下很驚訝！覺得太不可思議，因為真的沒有抱太多期待，非常開心因為我覺得我們的音樂值得被更多人聽到！覺得會有更多的冒險、旅程等著我們！很！再次感謝大家！」

▲Karencici二度叩關歌后。（圖／華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供）

▲Karencici二度叩關歌后。（圖／華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供）

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魏如萱, 蔡健雅, 戴佩妮, 陳忻玥, Karencici

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